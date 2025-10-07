Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по украинским нефтебазам в двух областях - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/udar-2046872359.html
ВС России ударили по украинским нефтебазам в двух областях
ВС России ударили по украинским нефтебазам в двух областях - РИА Новости, 07.10.2025
ВС России ударили по украинским нефтебазам в двух областях
Удары нанесены по нефтебазам в Черниговской и Сумской областях, работавшим в интересах ВСУ, в Харькове уничтожено хранилище ГСМ, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:51:00+03:00
2025-10-07T16:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
харьков
черниговская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251007/marochko-2046866202.html
сумская область
харьков
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, харьков, черниговская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьков, Черниговская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по украинским нефтебазам в двух областях

Лебедев: ВС России ударили по нефтебазам в Черниговской и Сумской областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Удары нанесены по нефтебазам в Черниговской и Сумской областях, работавшим в интересах ВСУ, в Харькове уничтожено хранилище ГСМ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесли удар по нефтебазе в Куликовке (Черниговская область – ред.) – попали… В Шостке (Сумская область – ред.) нефтебазу тоже удалось поразить, и в Харькове было уничтожено хранилище горюче-смазочных материалов", - сказал он.
Минобороны в сводке во вторник сообщило о нанесении поражения энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Марочко рассказал о нехватке живой силы у ВСУ под Северском
15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьХарьковЧерниговская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала