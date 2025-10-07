ВС России ударили по украинским нефтебазам в двух областях

ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. Удары нанесены по нефтебазам в Черниговской и Сумской областях, работавшим в интересах ВСУ, в Харькове уничтожено хранилище ГСМ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Нанесли удар по нефтебазе в Куликовке (Черниговская область – ред.) – попали… В Шостке (Сумская область – ред.) нефтебазу тоже удалось поразить, и в Харькове было уничтожено хранилище горюче-смазочных материалов", - сказал он.