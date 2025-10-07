https://ria.ru/20251007/uchastniki-2046825094.html
Участники московского формата поддержали независимость Афганистана
Участники московского формата поддержали независимость Афганистана - РИА Новости, 07.10.2025
Участники московского формата поддержали независимость Афганистана
Участники "московского формата" консультаций по Афганистану подтвердили свою поддержку становления Афганистана в качестве независимого, единого и мирного... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:43:00+03:00
2025-10-07T13:43:00+03:00
2025-10-07T13:48:00+03:00
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046790421_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_c0c941aa1742f51d2d1fb03ef1574009.jpg
https://ria.ru/20251007/afganistan-2046788910.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046790421_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_924109e3ca305a5dd193b7202044e64d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан
Участники московского формата поддержали независимость Афганистана
Участники московского формата заявили о поддержке независимого Афганистана
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники "московского формата" консультаций по Афганистану подтвердили свою поддержку становления Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, сообщил во вторник МИД России.
"Участники подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого и мирного государства, свободного от терроризма и наркотиков. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности", - сказано в заявлении по итогам консультаций, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.