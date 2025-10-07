Рейтинг@Mail.ru
Участники московского формата поддержали независимость Афганистана - РИА Новости, 07.10.2025
13:43 07.10.2025 (обновлено: 13:48 07.10.2025)
Участники московского формата поддержали независимость Афганистана
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаседание московского формата консультаций по Афганистану
Заседание московского формата консультаций по Афганистану
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники "московского формата" консультаций по Афганистану подтвердили свою поддержку становления Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, сообщил во вторник МИД России.
"Участники подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого и мирного государства, свободного от терроризма и наркотиков. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности", - сказано в заявлении по итогам консультаций, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.
Заседание московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Афганистан впервые принял участие в "московском формате" в качестве члена
