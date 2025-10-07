Участники московского формата поддержали независимость Афганистана

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники "московского формата" консультаций по Афганистану подтвердили свою поддержку становления Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства, сообщил во вторник МИД России.

"Участники подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого и мирного государства, свободного от терроризма и наркотиков. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в укреплении региональной безопасности", - сказано в заявлении по итогам консультаций, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.