В Британии неизвестные украли топливо с военной базы

Как сообщается, полиция графства начала расследование по факту инцидента, в то время как на базе приняты меры по усилению безопасности.

По информации источников LBC, персонал базы выразил "серьезные опасения" за свою безопасность, в частности, из-за того, что "злоумышленники проникли внутрь периметра". Источники также отмечают, что задние ворота базы "обычно не охраняются", и что теперь персоналу приходится выполнять дополнительные охранные функции, чтобы охранять ворота, через которые произошло проникновение.