В Британии неизвестные украли топливо с военной базы
В Великобритании злоумышленники украли топливо с военной базы Ларкхилл, проделав дыру в заборе, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.10.2025
ЛОНДОН, 7 окт - РИА Новости.
В Великобритании злоумышленники украли топливо с военной базы Ларкхилл, проделав дыру в заборе, сообщает радиостанция LBC
со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 4 октября в казармах королевской артиллерии Ларкхилл в графстве Уилтшир
.
"Было перерезано проволочное заграждение и украдено топливо из автоцистерны, принадлежавшей гражданскому подрядчику", - передает радиостанция.
Как сообщается, полиция графства начала расследование по факту инцидента, в то время как на базе приняты меры по усилению безопасности.
По информации источников LBC, персонал базы выразил "серьезные опасения" за свою безопасность, в частности, из-за того, что "злоумышленники проникли внутрь периметра". Источники также отмечают, что задние ворота базы "обычно не охраняются", и что теперь персоналу приходится выполнять дополнительные охранные функции, чтобы охранять ворота, через которые произошло проникновение.
Ларкхилл является крупным испытательным полигоном для артиллерийских и ракетных систем британских ВС. На базе также находится тяжелая артиллерия, беспилотники и системы для запуска реактивных снарядов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которую США
также поставили Украине
.
В июле активисты пропалестинской группы Palestine Action проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир
, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре
, которая задействована в военных операциях в Газе. После этого группу внесли в список террористов.