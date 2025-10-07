Рейтинг@Mail.ru
В Британии неизвестные украли топливо с военной базы
14:57 07.10.2025
В Британии неизвестные украли топливо с военной базы
В Великобритании злоумышленники украли топливо с военной базы Ларкхилл, проделав дыру в заборе, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на источники.
ЛОНДОН, 7 окт - РИА Новости. В Великобритании злоумышленники украли топливо с военной базы Ларкхилл, проделав дыру в заборе, сообщает радиостанция LBC со ссылкой на источники.
Инцидент произошел 4 октября в казармах королевской артиллерии Ларкхилл в графстве Уилтшир.
"Было перерезано проволочное заграждение и украдено топливо из автоцистерны, принадлежавшей гражданскому подрядчику", - передает радиостанция.
Как сообщается, полиция графства начала расследование по факту инцидента, в то время как на базе приняты меры по усилению безопасности.
По информации источников LBC, персонал базы выразил "серьезные опасения" за свою безопасность, в частности, из-за того, что "злоумышленники проникли внутрь периметра". Источники также отмечают, что задние ворота базы "обычно не охраняются", и что теперь персоналу приходится выполнять дополнительные охранные функции, чтобы охранять ворота, через которые произошло проникновение.
Ларкхилл является крупным испытательным полигоном для артиллерийских и ракетных систем британских ВС. На базе также находится тяжелая артиллерия, беспилотники и системы для запуска реактивных снарядов GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которую США также поставили Украине.
В июле активисты пропалестинской группы Palestine Action проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе. После этого группу внесли в список террористов.
