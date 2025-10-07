Трутнев поддержал строительство Канкунской ГЭС в Якутии

ЯКУТСК, 7 окт – РИА Новости. Проект компании "Эльга" по строительству Канкунской гидроэлектростанции в Якутии впервые представили на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ДФО, Юрий Трутнев поддержал реализацию масштабного строительства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Во вторник в городе Якутске Трутнев провел заседание совета глав ДФО, на котором обсудили создание новых энергетических мощностей в ДФО. В мероприятии участвовали лидеры всех 11 регионов Дальнего Востока и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как было отмечено на заседании, благодаря мерам господдержки в макрорегионе начата реализация более 2 900 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 12,7 триллионов рублей. К 2030 году электропотребление в ДФО прогнозируется с ростом на 30%, что вдвое превышает среднероссийский показатель. Вместе с тем официальный дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке составит не менее 3,3 гигаватта. Правительством ранее приняты решения по строительству новых генераций, которые обеспечат покрытие дефицита почти на 1 гигаватт.
Отдельное внимание на заседании уделили инициативе ГК "Эльга" о строительстве Канкунской гидроэлектростанции в Якутии. По словам главы республики Айсена Николаева, рассматривается возможность реализации всего проекта каскада Южно-Якутской гидроэлектростанции, мощность которого может достигать 10 гигаватт. Он полностью закроет дефицит электроэнергии не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока.
"Мы надеемся на реализацию проекта по строительству Канкунской ГЭС. Мы окажем всю помощь, которая необходима. Есть дефицит энергетических мощностей. Предложение построить чистую генерацию для нас крайне важно", – сказал Трутнев по итогам заседания.