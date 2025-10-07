Рейтинг@Mail.ru
Трутнев поддержал строительство Канкунской ГЭС в Якутии - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
16:39 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/stroitelstvo-2046880468.html
Трутнев поддержал строительство Канкунской ГЭС в Якутии
Трутнев поддержал строительство Канкунской ГЭС в Якутии - РИА Новости, 07.10.2025
Трутнев поддержал строительство Канкунской ГЭС в Якутии
Проект компании "Эльга" по строительству Канкунской гидроэлектростанции в Якутии впервые представили на заседании Совета при полномочном представителе... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:39:00+03:00
2025-10-07T16:39:00+03:00
республика саха (якутия)
юрий трутнев
якутск
айсен николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896554482_0:55:3071:1782_1920x0_80_0_0_09672dbb2e1155540038062f01e6f32a.jpg
https://ria.ru/20251007/most-2046763131.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896554482_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5928f8f5d1fab0d002d87e5133ecbe0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий трутнев, якутск, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Юрий Трутнев, Якутск, Айсен Николаев
Трутнев поддержал строительство Канкунской ГЭС в Якутии

Трутнев поддержал реализацию масштабного строительства Канкунской ГЭС в Якутии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 7 окт – РИА Новости. Проект компании "Эльга" по строительству Канкунской гидроэлектростанции в Якутии впервые представили на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ДФО, Юрий Трутнев поддержал реализацию масштабного строительства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Во вторник в городе Якутске Трутнев провел заседание совета глав ДФО, на котором обсудили создание новых энергетических мощностей в ДФО. В мероприятии участвовали лидеры всех 11 регионов Дальнего Востока и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как было отмечено на заседании, благодаря мерам господдержки в макрорегионе начата реализация более 2 900 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 12,7 триллионов рублей. К 2030 году электропотребление в ДФО прогнозируется с ростом на 30%, что вдвое превышает среднероссийский показатель. Вместе с тем официальный дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке составит не менее 3,3 гигаватта. Правительством ранее приняты решения по строительству новых генераций, которые обеспечат покрытие дефицита почти на 1 гигаватт.
Отдельное внимание на заседании уделили инициативе ГК "Эльга" о строительстве Канкунской гидроэлектростанции в Якутии. По словам главы республики Айсена Николаева, рассматривается возможность реализации всего проекта каскада Южно-Якутской гидроэлектростанции, мощность которого может достигать 10 гигаватт. Он полностью закроет дефицит электроэнергии не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока.
"Мы надеемся на реализацию проекта по строительству Канкунской ГЭС. Мы окажем всю помощь, которая необходима. Есть дефицит энергетических мощностей. Предложение построить чистую генерацию для нас крайне важно", – сказал Трутнев по итогам заседания.
Строительство Ленского моста - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ленский мост в Якутии окупится в течение 20 лет
08:55
 
Республика Саха (Якутия)Юрий ТрутневЯкутскАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала