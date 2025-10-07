Трутнев поддержал строительство Канкунской ГЭС в Якутии

ЯКУТСК, 7 окт – РИА Новости. Проект компании "Эльга" по строительству Канкунской гидроэлектростанции в Якутии впервые представили на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ДФО, Юрий Трутнев поддержал реализацию масштабного строительства, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Во вторник в городе Якутске Трутнев провел заседание совета глав ДФО, на котором обсудили создание новых энергетических мощностей в ДФО. В мероприятии участвовали лидеры всех 11 регионов Дальнего Востока и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Как было отмечено на заседании, благодаря мерам господдержки в макрорегионе начата реализация более 2 900 новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 12,7 триллионов рублей. К 2030 году электропотребление в ДФО прогнозируется с ростом на 30%, что вдвое превышает среднероссийский показатель. Вместе с тем официальный дефицит энергомощностей на Дальнем Востоке составит не менее 3,3 гигаватта. Правительством ранее приняты решения по строительству новых генераций, которые обеспечат покрытие дефицита почти на 1 гигаватт.

Отдельное внимание на заседании уделили инициативе ГК "Эльга" о строительстве Канкунской гидроэлектростанции в Якутии. По словам главы республики Айсена Николаева, рассматривается возможность реализации всего проекта каскада Южно-Якутской гидроэлектростанции, мощность которого может достигать 10 гигаватт. Он полностью закроет дефицит электроэнергии не только для Якутии, но и для всего Дальнего Востока.