https://ria.ru/20251007/strategiya-2046774825.html
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года - РИА Новости, 07.10.2025
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года
Проект стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года разрабатывают на двухдневной сессии в Тюмени, об ее проведении сообщил глава... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:12:00+03:00
2025-10-07T10:12:00+03:00
2025-10-07T10:12:00+03:00
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_6d27a958e4981b274b6f9d02f257e4b8.jpg
https://ria.ru/20251003/moor-2046286027.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042094064_282:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_3f611358da17f71d6eb1953e85b4242b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, тюмень
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года
Моор сообщил о разработке стратегии развития Тюменской области до 2050 года
ТЮМЕНЬ, 7 окт - РИА Новости. Проект стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года разрабатывают на двухдневной сессии в Тюмени, об ее проведении сообщил глава региона Александр Моор.
"Открыл стратегическую сессию по определению направлений развития региона. В течение двух дней участникам предстоит работа над проектом стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года. В работе участвуют мои заместители, директора департаментов правительства области, депутаты, представители администрации города Тюмени, предприниматели и общественники", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Обращаясь к участникам сессии, губернатор подчеркнул, что при разработке стратегии развития необходимо оставаться реалистами, опираться на возможности, которыми уже располагает регион, но и не бояться ставить амбициозные цели. По его мнению, "такая работа требует честного разговора, открытого обмена мнениями, конкретных шагов" и "только так можно выработать стратегию, которая станет надёжной опорой для развития региона".
Сессия проходит на базе Тюменского государственного университета 6 и 7 октября. В первый день с докладами, посвященными стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года, выступили эксперты федерального уровня, в том числе представители Агентства стратегических инициатив и компании Strategy Partners.