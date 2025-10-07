Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года
Тюменская область
 
10:12 07.10.2025
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года
Проект стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года разрабатывают на двухдневной сессии в Тюмени, об ее проведении сообщил глава...
тюменская область
александр моор
тюменская область
тюмень
тюменская область
тюмень
александр моор, тюменская область, тюмень
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень
Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года

Моор сообщил о разработке стратегии развития Тюменской области до 2050 года

ТЮМЕНЬ, 7 окт - РИА Новости. Проект стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года разрабатывают на двухдневной сессии в Тюмени, об ее проведении сообщил глава региона Александр Моор.
"Открыл стратегическую сессию по определению направлений развития региона. В течение двух дней участникам предстоит работа над проектом стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года. В работе участвуют мои заместители, директора департаментов правительства области, депутаты, представители администрации города Тюмени, предприниматели и общественники", - написал Моор в своем Telegram-канале.
Обращаясь к участникам сессии, губернатор подчеркнул, что при разработке стратегии развития необходимо оставаться реалистами, опираться на возможности, которыми уже располагает регион, но и не бояться ставить амбициозные цели. По его мнению, "такая работа требует честного разговора, открытого обмена мнениями, конкретных шагов" и "только так можно выработать стратегию, которая станет надёжной опорой для развития региона".
Сессия проходит на базе Тюменского государственного университета 6 и 7 октября. В первый день с докладами, посвященными стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года, выступили эксперты федерального уровня, в том числе представители Агентства стратегических инициатив и компании Strategy Partners.
Александр Моор
Моор: креативные индустрии становятся новым сектором экономики
3 октября, 22:06
 
Тюменская область Александр Моор Тюменская область Тюмень
 
 
