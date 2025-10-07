Тюменская область формирует стратегию развития региона до 2050 года

ТЮМЕНЬ, 7 окт - РИА Новости. Проект стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года разрабатывают на двухдневной сессии в Тюмени, об ее проведении сообщил глава региона Александр Моор.

"Открыл стратегическую сессию по определению направлений развития региона. В течение двух дней участникам предстоит работа над проектом стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2050 года. В работе участвуют мои заместители, директора департаментов правительства области, депутаты, представители администрации города Тюмени, предприниматели и общественники", - написал Моор в своем Telegram-канале.

Обращаясь к участникам сессии, губернатор подчеркнул, что при разработке стратегии развития необходимо оставаться реалистами, опираться на возможности, которыми уже располагает регион, но и не бояться ставить амбициозные цели. По его мнению, "такая работа требует честного разговора, открытого обмена мнениями, конкретных шагов" и "только так можно выработать стратегию, которая станет надёжной опорой для развития региона".