Марочко заявил об огромных потерях ВСУ под Северском
Марочко заявил об огромных потерях ВСУ под Северском
ВСУ под Северском находятся под постоянным огневым воздействием, несут огромные потери в живой силе, и новое пополнение не может компенсировать убыль личного... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T22:47:00+03:00
Марочко заявил об огромных потерях ВСУ под Северском
