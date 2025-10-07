https://ria.ru/20251007/sotrudnichestvo-2046824977.html
Участники московского формата выступили за совместную борьбу с терроризмом
Участники московского формата выступили за совместную борьбу с терроризмом - РИА Новости, 07.10.2025
Участники московского формата выступили за совместную борьбу с терроризмом
Участники московского формата консультаций по Афганистану призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях,... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:43:00+03:00
2025-10-07T13:43:00+03:00
2025-10-07T13:54:00+03:00
афганистан
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046790421_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_c0c941aa1742f51d2d1fb03ef1574009.jpg
https://ria.ru/20251007/rossija-2046827169.html
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046790421_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_924109e3ca305a5dd193b7202044e64d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, россия, в мире
Афганистан, Россия, В мире
Участники московского формата выступили за совместную борьбу с терроризмом
Участники консультаций по Афганистану выступили за борьбу против терроризма