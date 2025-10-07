Участники московского формата выступили за совместную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Участники московского формата консультаций по Афганистану призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, сообщил во вторник МИД России.

"Стороны призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях", - сказано в заявлении по итогам консультаций, опубликованном на сайте МИД РФ.