"Ингосстрах" и "Сколково" будут сотрудничать в области цифровых технологий
12:28 07.10.2025
"Ингосстрах" и "Сколково" будут сотрудничать в области цифровых технологий
технологии, россия, ингосстрах, сколково
Технологии, Россия, Ингосстрах, Сколково
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Ингосстрах" стал первым официальным партнером Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) в страховой отрасли, сферы сотрудничества будут включать ускорение цифровой трансформации компании и запуск совместных программ, сообщает страховщик.
"Сотрудничество направлено на ускорение цифровой трансформации компании, в том числе проведение стратегических сессий и совместных исследований страховых инноваций, содействие скаутингу технологий и корпоративной акселерации стартапов, участие в проектах по тестированию инновационных продуктов, реализации программ обучения и развития сотрудников компании, а также взаимодействию с вузами и студентами", - говорится в сообщении.
Офис страховой компании Ингосстрах - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Ингосстрах": средняя стоимость полиса ОСАГО сократилась на 8%
26 сентября, 15:14
Отдельным треком предусмотрено установление международных деловых связей, проработка потенциала технологического развития платежных систем для зарубежных операций.
В рамках соглашения "Ингосстрах" планирует предоставлять отраслевые компетенции в страховой и инвестиционной деятельности, запускать совместные программы со "Сколково" по выводу прорывных технологий на рынок. В свою очередь, "Сколково" будет содействовать укреплению деловых контактов между "Ингосстрахом" и крупными российскими индустриальными партнерами, а также обеспечивать доступ к передовым технологиям резидентов Фонда.
Стороны также намерены проработать возможность создания партнерского центра, который будет заниматься исследовательской деятельностью и коммерциализацией новых технологий.
"Мы видим огромный потенциал в синергии страхового бизнеса и высоких технологий. "Ингосстрах" является одной из самых технологичных компаний страховой отрасли, а партнерство со "Сколково" позволит нам выйти на новый уровень. Совместные исследования, акселерация стартапов и тестирование инновационных решений помогут создавать продукты, которые отвечают запросам современности. Это сотрудничество укрепит наш статус лидера цифровой трансформации и откроет новые возможности для дальнейшего развития", – приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора "Ингосстраха" Ивана Матвеева.
Как считает управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда "Сколково" Павел Новиков, благодаря внедрению инноваций, "Ингосстрах" сможет реализовать стратегию неорганического роста страхового бизнеса.
"Наше взаимодействие открывает уникальные возможности для совместных проектов по цифровизации и прямых интеграций с другими партнерами, стартапами. Вместе с участниками экосистемы, используя наработанную экспертизу в финтехе, мы сможем вывести подходы к страхованию на новый уровень технологического развития", — отметил Новиков, его комментарий приводится на сайте "Сколково".
 
