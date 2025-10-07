"Ингосстрах" и "Сколково" будут сотрудничать в области цифровых технологий

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Ингосстрах" стал первым официальным партнером Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) в страховой отрасли, сферы сотрудничества будут включать ускорение цифровой трансформации компании и запуск совместных программ, сообщает страховщик.

"Сотрудничество направлено на ускорение цифровой трансформации компании, в том числе проведение стратегических сессий и совместных исследований страховых инноваций, содействие скаутингу технологий и корпоративной акселерации стартапов, участие в проектах по тестированию инновационных продуктов, реализации программ обучения и развития сотрудников компании, а также взаимодействию с вузами и студентами", - говорится в сообщении.

Отдельным треком предусмотрено установление международных деловых связей, проработка потенциала технологического развития платежных систем для зарубежных операций.

В рамках соглашения "Ингосстрах" планирует предоставлять отраслевые компетенции в страховой и инвестиционной деятельности, запускать совместные программы со "Сколково" по выводу прорывных технологий на рынок. В свою очередь, "Сколково" будет содействовать укреплению деловых контактов между "Ингосстрахом" и крупными российскими индустриальными партнерами, а также обеспечивать доступ к передовым технологиям резидентов Фонда.

Стороны также намерены проработать возможность создания партнерского центра, который будет заниматься исследовательской деятельностью и коммерциализацией новых технологий.

"Мы видим огромный потенциал в синергии страхового бизнеса и высоких технологий. "Ингосстрах" является одной из самых технологичных компаний страховой отрасли, а партнерство со "Сколково" позволит нам выйти на новый уровень. Совместные исследования, акселерация стартапов и тестирование инновационных решений помогут создавать продукты, которые отвечают запросам современности. Это сотрудничество укрепит наш статус лидера цифровой трансформации и откроет новые возможности для дальнейшего развития", – приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора "Ингосстраха" Ивана Матвеева.

Как считает управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда "Сколково" Павел Новиков, благодаря внедрению инноваций, "Ингосстрах" сможет реализовать стратегию неорганического роста страхового бизнеса.