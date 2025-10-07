Россия намерена бороться против терроризма с Афганистаном, заявил Лавров

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия намерена развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Намерены развивать взаимодействие в области борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков. Интенсифицировать деловые связи", - сказал Лавров, выступая на открытии консультаций в "московском формате" по Афганистану.
Министр подчеркнул, что официальное признание властей Афганистана в июле этого года сняло ограничения на межгосударственное сотрудничество.
"Отдаем должное Кабулу в том, что в условиях серьезного внешнего давления и при относительно скромном государственном бюджете ему удается достаточно эффективно бороться с террористическими группировками, в том числе афганским отделением "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ - ред.). Ликвидированы сотни боевиков, сеявших смерть и разрушение на афганской земле", - добавил Лавров.
* Запрещенная в России террористическая организация