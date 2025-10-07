Россия намерена бороться против терроризма с Афганистаном, заявил Лавров

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия намерена развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр подчеркнул, что официальное признание властей Афганистана в июле этого года сняло ограничения на межгосударственное сотрудничество.