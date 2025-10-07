Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена бороться против терроризма с Афганистаном, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 07.10.2025 (обновлено: 11:30 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/sotrudnichestvo-2046779602.html
Россия намерена бороться против терроризма с Афганистаном, заявил Лавров
Россия намерена бороться против терроризма с Афганистаном, заявил Лавров - РИА Новости, 07.10.2025
Россия намерена бороться против терроризма с Афганистаном, заявил Лавров
Россия намерена развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:31:00+03:00
2025-10-07T11:30:00+03:00
афганистан
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046790805_0:281:2873:1897_1920x0_80_0_0_967be769e46fc6208b035bb71c10aed8.jpg
https://ria.ru/20250908/afganistan-2040446271.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046790805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_778445c6147ab08d7ec1e7cf6ac37624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, россия, сергей лавров
Афганистан, Россия, Сергей Лавров
Россия намерена бороться против терроризма с Афганистаном, заявил Лавров

Лавров: РФ готова развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании московского формата консультаций по Афганистану. 7 октября 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании московского формата консультаций по Афганистану. 7 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании московского формата консультаций по Афганистану. 7 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия намерена развивать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Намерены развивать взаимодействие в области борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков. Интенсифицировать деловые связи", - сказал Лавров, выступая на открытии консультаций в "московском формате" по Афганистану.
Министр подчеркнул, что официальное признание властей Афганистана в июле этого года сняло ограничения на межгосударственное сотрудничество.
"Отдаем должное Кабулу в том, что в условиях серьезного внешнего давления и при относительно скромном государственном бюджете ему удается достаточно эффективно бороться с террористическими группировками, в том числе афганским отделением "Исламского государства"* (группировка запрещена в РФ - ред.). Ликвидированы сотни боевиков, сеявших смерть и разрушение на афганской земле", - добавил Лавров.
* Запрещенная в России террористическая организация
Флаг Исламского Эмирата Афганистан - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Афганистан надеется подписать с Россией соглашения по нескольким проектам
8 сентября, 15:12
 
АфганистанРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала