СМИ узнали о сомнениях среди союзников Макрона

"Его собственные союзники начали сомневаться, не доводит ли он архитектуру французской демократии до предела", - говорится в публикации.

Решение о запуске процедуры по отрешению президента от власти принимает Бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента. Затем текст резолюции должен быть одобрен законодательной комиссией, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате. В случае одобрения резолюции Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, текст должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.