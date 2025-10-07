Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о сомнениях среди союзников Макрона
23:51 07.10.2025
СМИ узнали о сомнениях среди союзников Макрона
СМИ узнали о сомнениях среди союзников Макрона
2025
СМИ узнали о сомнениях среди союзников Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Союзники президента Франции Эммануэля Макрона начали сомневаться, не доводит ли тот "архитектуру французской демократии" до предела, пишет газета Wall Street Journal.
"Его собственные союзники начали сомневаться, не доводит ли он архитектуру французской демократии до предела", - говорится в публикации.
Как отмечает газета, Макрон кажется более одиноким, чем когда-либо.
Во вторник лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано заявляла, что бюро Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) рассмотрит в среду предложение о запуске процедуры по отрешению от власти Макрона.
Решение о запуске процедуры по отрешению президента от власти принимает Бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента. Затем текст резолюции должен быть одобрен законодательной комиссией, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате. В случае одобрения резолюции Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, текст должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.
В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).
