Госдума одобрила соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы - РИА Новости, 07.10.2025
13:26 07.10.2025 (обновлено: 13:33 07.10.2025)
Госдума одобрила соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы
Госдума одобрила соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы
Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве. РИА Новости, 07.10.2025
россия, госдума рф, куба
Россия, Госдума РФ, Куба
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве.
В документах предлагается ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве, подписанное в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между РФ и Республикой Куба в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан Российской Федерации, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Республики Куба.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров и Парилья обсудили отношения России и Кубы
25 сентября, 01:00
 
