Госдума одобрила соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы
Госдума одобрила соглашение о военном сотрудничестве России и Кубы
Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Куба о военном сотрудничестве. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:26:00+03:00
2025-10-07T13:26:00+03:00
2025-10-07T13:33:00+03:00
