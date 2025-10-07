Пограничник и его пес: история самой популярной скульптуры метро Москвы

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Каждый день сотни москвичей и гостей столицы трут нос бронзовой овчарке на станции "Площадь Революции" — на удачу. Но мало кто знает, что у этой собаки было настоящее имя, а у пограничника рядом с ней — реальная судьба. Человек, который в одиночку брал банды из девяти преступников и которого боялись по обе стороны границы. Как сирота-пастух стал легендой советских погранвойск?
Скульптура с характером
Станция "Площадь Революции" открылась 13 марта 1938-го. Архитектор Алексей Душкин и скульптор Матвей Манизер создали уникальный подземный ансамбль — 76 бронзовых фигур, изображающих советских людей разных профессий.
Среди скульптур есть пограничник с собакой. Фигура повторяется четырежды — и у каждой из четырех овчарок нос натерт до зеркального блеска. По легенде, традицию завели студенты Бауманского университета: для удачи на экзамене нужно обойти все четыре скульптуры и погладить каждую собаку по носу.
Пассажиры на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена
Прототипом пограничника стал Никита Карацупа — полковник погранвойск, Герой Советского Союза. А пса звали Индус, хотя позже в публикациях его стали называть Ингусом, чтобы не обидеть дружественную Индию, отмечает "Комсомольская правда".
Пастух, который умел дрессировать
В украинской деревне Алексеевка в семье крестьянина Федора Карацупы 12 апреля 1910 года родился мальчик Никита. Детство выдалось тяжелым. Отец умер рано, мать в 1913-м с тремя детьми перебралась в Казахстан в поисках лучшей доли. Когда Никите исполнилось шесть, не стало и матери.
Старшие брат и сестра судьбой младшего не занимались: Фекла ушла на заработки и вышла замуж, Григорий уехал на Украину, где примкнул к махновцам и погиб в бою. Мальчика отдали в детдом, откуда он сбежал. Начал бродяжничать.
В девять лет Никита нанялся к казахстанскому баю пасти овец. Здесь впервые проявился его уникальный талант. У мальчика появилась собака по кличке Дружок — и Никита сумел так ее выдрессировать, что та самостоятельно пасла отару и охраняла овец от волков.
В годы Гражданской войны Никита был в партизанском отряде красных, выполнял обязанности связного, ловко уходя от колчаковцев, которые так и не сумели его поймать.
Невысокий — значит незаметный
После войны Карацупа перепробовал несколько профессий, но все было не по душе. Ситуация изменилась, когда в поселок приехал пограничник из Карелии. Из его рассказов Никита узнал о службе на границе и о том, как там используют собак.
В 1932-м Никиту призвали в армию. Когда парень заявил, что хочет служить в погранвойсках, в военкомате возразили: "Для пограничника мал ростом". Карацупа парировал моментально: "Ничего, невысокого пограничника и нарушитель не заметит". Опешившие работники отправили его в погранвойска.
После курса подготовки Карацупу направили на границу с Маньчжурией — в те годы на Дальнем Востоке было неспокойно. Рядовой быстро обратил на себя внимание. Он был прекрасным следопытом, мог определить, кто когда и куда прошел. Кроме того, великолепно находил общий язык с лошадьми и собаками. По представлению начальства его отправили в окружную школу служебного собаководства пограничной и внутренней охраны НКВД.
Дворняги под мостом
В школе Карацупе не досталось собаки — он прибыл позже начала курса. Но молодого пограничника это не смутило. Он нашел под мостом двух маленьких беспризорных щенков.
Из беспородных дворняг, названных Индусом и Иргусом, Карацупа вырастил служебно-разыскных собак. Иргуса передал другому курсанту, а более бойкого Индуса оставил себе.
Современную выставку этот пес бы не прошел, утверждают "Аргументы и факты": обычная дворняга без родословной, хотя среди предков явно были овчарки. Но Индус оказался на редкость талантливым и смышленым, с чрезвычайно высокой работоспособностью.
Первых нарушителей Индус и Карацупа задержали еще во время практики. Там же молодого пограничника привлекли к розыску серийного убийцы. Карацупа с собакой шли по следу несколько десятков километров и все-таки настигли преступника.
Овчарка
Легенда дальневосточной границы
Приехав на заставу Полтавка после выпуска, молодой специалист столкнулся с недоверием. Подвиги в школе казались сослуживцам преувеличенными — новичков обычно встречают настороженно. Но скепсис развеялся быстро. За первые три года службы на их с Индусом счету оказался 131 задержанный нарушитель.
Никита Федорович не просто ловил преступников — он постоянно учился и совершенствовался. Его способности граничили с фантастикой: пограничник мог распознать 240 разных запахов. Все свои наблюдения он тщательно записывал и обобщал. Позже эти записи станут основой для обучения целых поколений пограничников.
Пограничный столб-указатель
При этом Карацупа был универсальным бойцом. Хотя его знали прежде всего как кинолога, задерживать нарушителей часто приходилось и без четвероногого напарника. Пограничник упорно тренировал стрельбу и рукопашный бой.
Особое внимание он уделял физической форме. Чтобы успевать за собакой, идущей по следу, он регулярно бегал на длинные дистанции. Иногда в погоне за преступником пограничник на ходу сбрасывал всю форму — фуражку, шинель, даже сапоги — и продолжал преследование босиком, с одним лишь пистолетом.
Опасность его не останавливала никогда. Известен случай, когда Никита Федорович в одиночку взял банду из девяти наркокурьеров.
Диверсанты и неправильный червяк
О нем на Дальнем Востоке ходили почти былинные истории. Преследуя диверсанта, пограничник остановил попутный грузовик — преступник уехал на другой машине, нужно было его догнать. Продукты из кузова пришлось выгрузить прямо на дорогу, чтобы облегчить вес.
Что сделал Карацупа? Оставил на мешках записку: "Кто посмеет взять хоть грамм, будет найден и строго наказан. Пограничник Карацупа и собака Индус". Преступника поймали, а к грузу никто даже не притронулся — настолько велик был авторитет Никиты Федоровича в тех краях.
Удивительным было его внимание к деталям. Однажды он вычислил диверсантов, готовивших подрыв моста, всего по одной детали. Преступники маскировались под рыбаков, но неправильно насаживали червяка на крючок — это не ускользнуло от внимания заядлого рыбака Карацупы. Все члены группы были арестованы.
География подвигов
Дальний Восток стал главным местом службы Карацупы, но не единственным. В 1944-м его направили в Белоруссию — восстанавливать разрушенную войной границу и ловить пособников фашистов. А спустя 13 лет пограничник отправился в совершенно неожиданную командировку — во Вьетнам, где помогал строить погранслужбу этой страны практически с чистого листа.
Советская наступательная операция "Багратион" по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Пулеметный расчет Красной армии во время боя за город Витебск, июнь 1944 года
Через всю службу с Карацупой прошли пять собак. Каждой из них он давал одну и ту же кличку — Индус — в память о самой первой. Трагическая деталь: все пять псов погибли в схватках с нарушителями.
Последнего раненого напарника Карацупа, к тому времени уже всесоюзно известный герой, привез в столицу. Лучшие московские ветеринары боролись за жизнь собаки, но спасти не смогли. По просьбе самого Никиты Федоровича из погибшего Индуса изготовили чучело — сейчас оно хранится в Музее пограничных войск.
Цифры, за которыми жизни
Завершил службу Карацупа в 1961-м полковником. Издание "Аргументы и факты" приводит официальные данные: 338 задержанных нарушителей, 120 боестолкновений с вооруженными преступниками и диверсантами.
При этом сам пограничник неоднократно оказывался на волосок от гибели. Трижды его ранили, и несколько раз жизнь спасали именно собаки. Диверсанты объявили на Карацупу настоящую охоту. Слишком уж много их товарищей он отправил за решетку.
Герой Советского Союза пограничник Никита Карацупа
Человек, говоривший с собаками
После выхода в запас Никита Федорович не исчез из профессии. До последних дней он работал в Музее пограничных войск, передавал опыт молодежи, систематизировал знания по служебному собаководству, создал большую теоретическую базу и методику подготовки служебных собак.
Его талант кинолога был поистине уникален: Карацупа мог управлять собаками дистанционно — отдавать команды по телефону. Служебные псы, услышав из трубки знакомый голос, подчинялись безоговорочно.
Полковник пограничных войск, Герой Советского Союза Никита Федорович Карацупа в гостях у суворовцев
Память в бронзе
Высшую награду страны — звание Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда" — Никита Федорович получил в 1965 году, после ухода в запас. В 1995-м, уже после смерти легендарного пограничника, его имя получила та самая застава, где он начал свою службу — Полтавка.
Сегодня пограничник и бронзовая овчарка на "Площади Революции" — это больше чем городская примета на удачу. Это память о настоящем человеке и настоящих собаках. О том, как мальчик-пастух из Казахстана стал живой легендой погранвойск. О том, как пять беспородных псов по кличке Индус отдали жизнь за своего хозяина и страну.
Каждый раз, когда очередной студент или школьник трет нос бронзовому псу, он прикасается к истории. К истории преданности, мужества и удивительной дружбы, которая была сильнее любой опасности.
Девушка на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена