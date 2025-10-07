Пограничник и его пес: история самой популярной скульптуры метро Москвы

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Каждый день сотни москвичей и гостей столицы трут нос бронзовой овчарке на станции "Площадь Революции" — на удачу. Но мало кто знает, что у этой собаки было настоящее имя, а у пограничника рядом с ней — реальная судьба. Человек, который в одиночку брал банды из девяти преступников и которого боялись по обе стороны границы. Как сирота-пастух стал легендой советских погранвойск?

Скульптура с характером

Станция "Площадь Революции" открылась 13 марта 1938-го. Архитектор Алексей Душкин и скульптор Матвей Манизер создали уникальный подземный ансамбль — 76 бронзовых фигур, изображающих советских людей разных профессий.

Среди скульптур есть пограничник с собакой. Фигура повторяется четырежды — и у каждой из четырех овчарок нос натерт до зеркального блеска. По легенде, традицию завели студенты Бауманского университета: для удачи на экзамене нужно обойти все четыре скульптуры и погладить каждую собаку по носу.

отмечает "Комсомольская правда". Прототипом пограничника стал Никита Карацупа — полковник погранвойск, Герой Советского Союза. А пса звали Индус, хотя позже в публикациях его стали называть Ингусом, чтобы не обидеть дружественную Индию,"Комсомольская правда".

Пастух, который умел дрессировать

родился мальчик Никита. Детство выдалось тяжелым. Отец умер рано, мать в 1913-м с тремя детьми перебралась в Казахстан в поисках лучшей доли. Когда Никите исполнилось шесть, не стало и матери. В украинской деревне Алексеевка в семье крестьянина Федора Карацупы 12 апреля 1910 годамальчик Никита. Детство выдалось тяжелым. Отец умер рано, мать в 1913-м с тремя детьми перебралась в Казахстан в поисках лучшей доли. Когда Никите исполнилось шесть, не стало и матери.

Старшие брат и сестра судьбой младшего не занимались: Фекла ушла на заработки и вышла замуж, Григорий уехал на Украину, где примкнул к махновцам и погиб в бою. Мальчика отдали в детдом, откуда он сбежал. Начал бродяжничать.

В девять лет Никита нанялся к казахстанскому баю пасти овец. Здесь впервые проявился его уникальный талант. У мальчика появилась собака по кличке Дружок — и Никита сумел так ее выдрессировать, что та самостоятельно пасла отару и охраняла овец от волков.

В годы Гражданской войны Никита был в партизанском отряде красных, выполнял обязанности связного, ловко уходя от колчаковцев, которые так и не сумели его поймать.

Невысокий — значит незаметный

После войны Карацупа перепробовал несколько профессий, но все было не по душе. Ситуация изменилась, когда в поселок приехал пограничник из Карелии. Из его рассказов Никита узнал о службе на границе и о том, как там используют собак.

заявил , что хочет служить в погранвойсках, в военкомате возразили: "Для пограничника мал ростом". Карацупа парировал моментально: "Ничего, невысокого пограничника и нарушитель не заметит". Опешившие работники отправили его в погранвойска. В 1932-м Никиту призвали в армию. Когда парень, что хочет служить в погранвойсках, в военкомате возразили: "Для пограничника мал ростом". Карацупа парировал моментально: "Ничего, невысокого пограничника и нарушитель не заметит". Опешившие работники отправили его в погранвойска.

обратил на себя внимание. Он был прекрасным следопытом, мог определить, кто когда и куда прошел. Кроме того, великолепно находил общий язык с лошадьми и собаками. По представлению начальства его отправили в окружную школу служебного собаководства пограничной и внутренней охраны НКВД. После курса подготовки Карацупу направили на границу с Маньчжурией — в те годы на Дальнем Востоке было неспокойно. Рядовой быстрона себя внимание. Он был прекрасным следопытом, мог определить, кто когда и куда прошел. Кроме того, великолепно находил общий язык с лошадьми и собаками. По представлению начальства его отправили в окружную школу служебного собаководства пограничной и внутренней охраны НКВД.

Дворняги под мостом

В школе Карацупе не досталось собаки — он прибыл позже начала курса. Но молодого пограничника это не смутило. Он нашел под мостом двух маленьких беспризорных щенков.

вырастил служебно-разыскных собак. Иргуса передал другому курсанту, а более бойкого Индуса оставил себе. Из беспородных дворняг, названных Индусом и Иргусом, Карацупаслужебно-разыскных собак. Иргуса передал другому курсанту, а более бойкого Индуса оставил себе.

утверждают "Аргументы и факты": обычная дворняга без родословной, хотя среди предков явно были овчарки. Но Индус оказался на редкость талантливым и смышленым, с чрезвычайно высокой работоспособностью. Современную выставку этот пес бы не прошел,"Аргументы и факты": обычная дворняга без родословной, хотя среди предков явно были овчарки. Но Индус оказался на редкость талантливым и смышленым, с чрезвычайно высокой работоспособностью.

Первых нарушителей Индус и Карацупа задержали еще во время практики. Там же молодого пограничника привлекли к розыску серийного убийцы. Карацупа с собакой шли по следу несколько десятков километров и все-таки настигли преступника.

© Getty Images / Anita Kot Овчарка © Getty Images / Anita Kot Овчарка

Легенда дальневосточной границы

Приехав на заставу Полтавка после выпуска, молодой специалист столкнулся с недоверием. Подвиги в школе казались сослуживцам преувеличенными — новичков обычно встречают настороженно. Но скепсис развеялся быстро. За первые три года службы на их с Индусом счету оказался 131 задержанный нарушитель.

станут основой для обучения целых поколений пограничников. Никита Федорович не просто ловил преступников — он постоянно учился и совершенствовался. Его способности граничили с фантастикой: пограничник мог распознать 240 разных запахов. Все свои наблюдения он тщательно записывал и обобщал. Позже эти записиосновой для обучения целых поколений пограничников.

При этом Карацупа был универсальным бойцом. Хотя его знали прежде всего как кинолога, задерживать нарушителей часто приходилось и без четвероногого напарника. Пограничник упорно тренировал стрельбу и рукопашный бой.

сбрасывал всю форму — фуражку, шинель, даже сапоги — и продолжал преследование босиком, с одним лишь пистолетом. Особое внимание он уделял физической форме. Чтобы успевать за собакой, идущей по следу, он регулярно бегал на длинные дистанции. Иногда в погоне за преступником пограничник на ходувсю форму — фуражку, шинель, даже сапоги — и продолжал преследование босиком, с одним лишь пистолетом.

Опасность его не останавливала никогда. Известен случай, когда Никита Федорович в одиночку взял банду из девяти наркокурьеров.

Диверсанты и неправильный червяк

истории . Преследуя диверсанта, пограничник остановил попутный грузовик — преступник уехал на другой машине, нужно было его догнать. Продукты из кузова пришлось выгрузить прямо на дорогу, чтобы облегчить вес. О нем на Дальнем Востоке ходили почти былинные. Преследуя диверсанта, пограничник остановил попутный грузовик — преступник уехал на другой машине, нужно было его догнать. Продукты из кузова пришлось выгрузить прямо на дорогу, чтобы облегчить вес.

Что сделал Карацупа? Оставил на мешках записку: "Кто посмеет взять хоть грамм, будет найден и строго наказан. Пограничник Карацупа и собака Индус". Преступника поймали, а к грузу никто даже не притронулся — настолько велик был авторитет Никиты Федоровича в тех краях.

Удивительным было его внимание к деталям. Однажды он вычислил диверсантов, готовивших подрыв моста, всего по одной детали. Преступники маскировались под рыбаков, но неправильно насаживали червяка на крючок — это не ускользнуло от внимания заядлого рыбака Карацупы. Все члены группы были арестованы.

География подвигов

направили в Белоруссию — восстанавливать разрушенную войной границу и ловить пособников фашистов. А спустя 13 лет пограничник отправился в совершенно неожиданную командировку — во Вьетнам, где помогал строить погранслужбу этой страны практически с чистого листа. Дальний Восток стал главным местом службы Карацупы, но не единственным. В 1944-м егов Белоруссию — восстанавливать разрушенную войной границу и ловить пособников фашистов. А спустя 13 лет пограничник отправился в совершенно неожиданную командировку — во Вьетнам, где помогал строить погранслужбу этой страны практически с чистого листа.

деталь : все пять псов погибли в схватках с нарушителями. Через всю службу с Карацупой прошли пять собак. Каждой из них он давал одну и ту же кличку — Индус — в память о самой первой. Трагическая: все пять псов погибли в схватках с нарушителями.

привез в столицу. Лучшие московские ветеринары боролись за жизнь собаки, но спасти не смогли. По просьбе самого Никиты Федоровича из погибшего Индуса изготовили чучело — сейчас оно хранится в Музее пограничных войск. Последнего раненого напарника Карацупа, к тому времени уже всесоюзно известный герой,в столицу. Лучшие московские ветеринары боролись за жизнь собаки, но спасти не смогли. По просьбе самого Никиты Федоровича из погибшего Индуса изготовили чучело — сейчас оно хранится в Музее пограничных войск.

Цифры, за которыми жизни

приводит официальные данные: 338 задержанных нарушителей, 120 боестолкновений с вооруженными преступниками и диверсантами. Завершил службу Карацупа в 1961-м полковником. Издание "Аргументы и факты"официальные данные: 338 задержанных нарушителей, 120 боестолкновений с вооруженными преступниками и диверсантами.

При этом сам пограничник неоднократно оказывался на волосок от гибели. Трижды его ранили, и несколько раз жизнь спасали именно собаки. Диверсанты объявили на Карацупу настоящую охоту. Слишком уж много их товарищей он отправил за решетку.

Человек, говоривший с собаками

работал в Музее пограничных войск, передавал опыт молодежи, систематизировал знания по служебному собаководству, создал большую теоретическую базу и методику подготовки служебных собак. После выхода в запас Никита Федорович не исчез из профессии. До последних дней онв Музее пограничных войск, передавал опыт молодежи, систематизировал знания по служебному собаководству, создал большую теоретическую базу и методику подготовки служебных собак.

Его талант кинолога был поистине уникален: Карацупа мог управлять собаками дистанционно — отдавать команды по телефону. Служебные псы, услышав из трубки знакомый голос, подчинялись безоговорочно.

Память в бронзе

получил в 1965 году, после ухода в запас. В 1995-м, уже после смерти легендарного пограничника, его имя получила та самая застава, где он начал свою службу — Полтавка. Высшую награду страны — звание Героя Советского Союза с орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда" — Никита Федоровичв 1965 году, после ухода в запас. В 1995-м, уже после смерти легендарного пограничника, его имя получила та самая застава, где он начал свою службу — Полтавка.

Сегодня пограничник и бронзовая овчарка на "Площади Революции" — это больше чем городская примета на удачу. Это память о настоящем человеке и настоящих собаках. О том, как мальчик-пастух из Казахстана стал живой легендой погранвойск. О том, как пять беспородных псов по кличке Индус отдали жизнь за своего хозяина и страну.