Роспотребнадзор оценил ситуацию с энтеровирусными инфекциями в России
09:08 07.10.2025
Роспотребнадзор оценил ситуацию с энтеровирусными инфекциями в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с энтеровирусными инфекциями в России
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
2025
1920
1920
true
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с энтеровирусными инфекциями в России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал о ситуации с энтеровирусными инфекциями в России.
По данным ведомства, на сегодняшний день обстановка стабильна.
Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках Коксаки в России
Россия
 
 
