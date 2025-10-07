Лучшие общественные самоуправления определили в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Лучшие общественные территориальные самоуправления определили в Ростовской области, сообщает правительство региона.

"На Дону определены победители областного конкурса на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области"", - говорится в сообщении. Губернатор области Юрий Слюсарь подписал распоряжение, которым утвердил итоги регионального конкурса 2025 года.

В числе победителей - девять самоорганизаций граждан, инициирующих и реализующих в муниципалитетах общественно значимые проекты, в том числе, в сфере культуры, спорта, патриотического воспитания, сохранения истории, проводящих акции милосердия, занимающихся благоустройством территорий, принимающих участие в поддержании правопорядка.

Конкурс проводился с учетом категорий населенных пунктов.

Первое место в категории ТОСы городских округов присуждено территориальному общественному самоуправлению №10 Советского района города Ростова-на-Дону. Лучшим вт категории ТОСы городских и сельских поселений признано ТОС "Победа" Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района. Победитель в категории ТОСы населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов, - ТОС "Факел" из Матвеева Кургана.

Лучшие территориальные общественные самоуправления будут отмечены дипломами. Кроме того, администрации муниципальных образований, в которых работают победители, получат финансовую помощь на реализацию новых инициатив.