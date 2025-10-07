Рейтинг@Mail.ru
Лучшие общественные самоуправления определили в Ростовской области
Ростовская область
Ростовская область
 
16:48 07.10.2025
Лучшие общественные самоуправления определили в Ростовской области
Лучшие общественные самоуправления определили в Ростовской области - РИА Новости, 07.10.2025
Лучшие общественные самоуправления определили в Ростовской области
Лучшие общественные территориальные самоуправления определили в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.10.2025
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь , ростовская область
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Ростовская область
Лучшие общественные самоуправления определили в Ростовской области

На Дону определили лучшие общественные территориальные самоуправления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Лучшие общественные территориальные самоуправления определили в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"На Дону определены победители областного конкурса на звание "Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области"", - говорится в сообщении. Губернатор области Юрий Слюсарь подписал распоряжение, которым утвердил итоги регионального конкурса 2025 года.
В числе победителей - девять самоорганизаций граждан, инициирующих и реализующих в муниципалитетах общественно значимые проекты, в том числе, в сфере культуры, спорта, патриотического воспитания, сохранения истории, проводящих акции милосердия, занимающихся благоустройством территорий, принимающих участие в поддержании правопорядка.
Конкурс проводился с учетом категорий населенных пунктов.
Первое место в категории ТОСы городских округов присуждено территориальному общественному самоуправлению №10 Советского района города Ростова-на-Дону. Лучшим вт категории ТОСы городских и сельских поселений признано ТОС "Победа" Шаумяновского сельского поселения Егорлыкского района. Победитель в категории ТОСы населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов, - ТОС "Факел" из Матвеева Кургана.
Лучшие территориальные общественные самоуправления будут отмечены дипломами. Кроме того, администрации муниципальных образований, в которых работают победители, получат финансовую помощь на реализацию новых инициатив.
На сегодняшний день в области территориальное общественное самоуправление активно развивается. В городах и селах действует более тысячи ТОСов, в границах которых проживает 40% населения области. В 2024 году ими реализовано более 7 тысяч инициатив и проектов: от участия в благоустройстве до проектов по созданию музейных комплексов.
В Ростовской области обсудили повышение роли казаков в безопасности
30 сентября, 19:22
В Ростовской области обсудили повышение роли казаков в безопасности
30 сентября, 19:22
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
