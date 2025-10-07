Более 80% вернувшихся с СВО самарских бойцов были трудоустроены

САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Более 80% военнослужащих из Самарской области, вернувшихся с СВО, были трудоустроены, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в канале на платформе Max.

Федорищев подчеркнул, что Самарская область вошла в топ-5 регионов РФ по уровню трудоустройства участников специальной военной операции.

"В Самарской области более 81% участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, были трудоустроены", - написал Федорищев.

Глава региона рассказал, что в регионе при центрах занятости действуют клубы "Работа для СВОих". Их сотрудники помогают бойцам и их близким найти работу, повысить квалификацию, пройти переподготовку и даже открыть свое дело.

Также в Самарской области с 2024 года действует региональная кадровая программа "Школа героев", ставшая продолжением президентского проекта "Время героев". В мае завершили обучение 45 ветеранов СВО, многие выпускники первого потока уже работают на ответственных должностях в органах власти и на крупных предприятиях. В июне стартовал второй поток "Школы героев".