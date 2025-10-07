Рейтинг@Mail.ru
Более 80% вернувшихся с СВО самарских бойцов были трудоустроены - РИА Новости, 07.10.2025
14:56 07.10.2025
Более 80% вернувшихся с СВО самарских бойцов были трудоустроены
Более 80% вернувшихся с СВО самарских бойцов были трудоустроены - РИА Новости, 07.10.2025
Более 80% вернувшихся с СВО самарских бойцов были трудоустроены
Более 80% военнослужащих из Самарской области, вернувшихся с СВО, были трудоустроены, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в канале на платформе Max. РИА Новости, 07.10.2025
самарская область
вячеслав федорищев, самарская область
Более 80% вернувшихся с СВО самарских бойцов были трудоустроены

САМАРА, 7 окт - РИА Новости. Более 80% военнослужащих из Самарской области, вернувшихся с СВО, были трудоустроены, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в канале на платформе Max.
Федорищев подчеркнул, что Самарская область вошла в топ-5 регионов РФ по уровню трудоустройства участников специальной военной операции.
"В Самарской области более 81% участников СВО, вернувшихся к мирной жизни, были трудоустроены", - написал Федорищев.
Глава региона рассказал, что в регионе при центрах занятости действуют клубы "Работа для СВОих". Их сотрудники помогают бойцам и их близким найти работу, повысить квалификацию, пройти переподготовку и даже открыть свое дело.
Также в Самарской области с 2024 года действует региональная кадровая программа "Школа героев", ставшая продолжением президентского проекта "Время героев". В мае завершили обучение 45 ветеранов СВО, многие выпускники первого потока уже работают на ответственных должностях в органах власти и на крупных предприятиях. В июне стартовал второй поток "Школы героев".
Также с 1 сентября в регионе вступил в силу закон, обязывающий работодателя выделять рабочие места для ветеранов СВО - 1% от штатной численности предприятия, где работают более 100 человек, отметил Федорищев.
Самарский губернатор запустил региональную программу для участников СВО
2 сентября, 12:14
 
