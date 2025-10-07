https://ria.ru/20251007/rossija-2046827169.html
Участники московского формата продолжат гумподдержку Афганистана
2025-10-07T13:51:00+03:00
в мире
афганистан
афганистан
в мире, афганистан
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники московского формата консультаций по Афганистану подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганского народа, говорится в совместном заявлении по итогам заседания.
"Стороны подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганского народа и призвали международное сообщество активизировать оказание чрезвычайной гуманитарной помощи, одновременно подтверждая недопустимость ее политизации", - подчеркивается в тексте.