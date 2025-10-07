Рейтинг@Mail.ru
13:51 07.10.2025
в мире, афганистан
В мире, Афганистан
Участники московского формата продолжат гумподдержку Афганистана

Участники московского формата готовы продолжать гумподдержку афганского народа

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки во время встречи в рамках московского формата консультаций по Афганистану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки во время встречи в рамках московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки во время встречи в рамках московского формата консультаций по Афганистану. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участники московского формата консультаций по Афганистану подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганского народа, говорится в совместном заявлении по итогам заседания.
"Стороны подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганского народа и призвали международное сообщество активизировать оказание чрезвычайной гуманитарной помощи, одновременно подтверждая недопустимость ее политизации", - подчеркивается в тексте.
