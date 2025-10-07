Рейтинг@Mail.ru
Росавиация и Ространснадзор проверят 50 региональных авиакомпаний - РИА Новости, 07.10.2025
12:41 07.10.2025
Росавиация и Ространснадзор проверят 50 региональных авиакомпаний
Росавиация и Ространснадзор проверят 50 региональных авиакомпаний
2025-10-07T12:41:00+03:00
2025-10-07T12:41:00+03:00
2025
Росавиация и Ространснадзор проверят 50 региональных авиакомпаний

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Росавиация и Ространснадзор подготовили проект поручений кабмина о проверке 50 региональных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации.
"Ространснадзором совместно с Федеральным агентством воздушного транспорта при поддержке министерства транспорта… подготовлен проект поручения правительства РФ, проведения… контрольных мероприятиях… по отношению 51 региональной авиакомпании, в рамках которой будет обеспечена оценка всех наиболее значимых с точки зрения безопасности полетов в направлении деятельности эксплуатантов, в том числе поддержание летной годности воздушных судов", - заявил Ядров.
