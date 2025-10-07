https://ria.ru/20251007/rosaviatsija-2046807374.html
Росавиация и Ространснадзор проверят 50 региональных авиакомпаний
Росавиация и Ространснадзор проверят 50 региональных авиакомпаний - РИА Новости, 07.10.2025
Росавиация и Ространснадзор проверят 50 региональных авиакомпаний
Росавиация и Ространснадзор подготовили проект поручений кабмина о проверке 50 региональных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T12:41:00+03:00
2025-10-07T12:41:00+03:00
2025-10-07T12:41:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037639565_0:71:3001:1759_1920x0_80_0_0_5eb7df3496f1ab436530d33cefa64f60.jpg
https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017747081.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037639565_281:0:2721:1830_1920x0_80_0_0_409c7a7e90cbb9c0837d4c61f7be8c32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), совет федерации рф
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Совет Федерации РФ
Росавиация и Ространснадзор проверят 50 региональных авиакомпаний
Росавиация и Ространснадзор планируют проверку 50 региональных авиакомпаний