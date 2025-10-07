Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Сербский поздравил Путина с днем рождения
22:20 07.10.2025
Патриарх Сербский поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Сербский Порфирий поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ). РИА Новости, 07.10.2025
Патриарх Сербский Порфирий
© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в медиабанк
Патриарх Сербский Порфирий . Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 окт - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ).
«
"Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, молитвенное заступничество Пресвятой Богородицы и духовная поддержка Святого Сергия Радонежского всегда будут с Вами и придадут Вам крепкого здоровья, мудрости, духовной силы, любви, мира и радости", - говорится в поздравлении главы СПЦ.
Патриарх Порфирий также поблагодарил президента РФ за постоянные усилия по укреплению многовековых связей двух братских народов и двух сестринских церквей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
