Патриарх Сербский поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Сербский поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Патриарх Сербский поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Сербский Порфирий поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ). РИА Новости, 07.10.2025
Патриарх Сербский поздравил Путина с днем рождения
Патриарх Сербский Порфирий пожелал Путину в день рождения здоровья и мудрости