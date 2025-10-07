https://ria.ru/20251007/pozdravlenie-2046885775.html
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днём рождения. РИА Новости, 07.10.2025
Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения