Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
16:57 07.10.2025 (обновлено: 17:10 07.10.2025)
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днём рождения.
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
россия
турция
россия
турция
2025
Новости
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Россия, Турция
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

Президент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с днём рождения.
"Во время переговоров наш президент поздравил президента России Путина с днем рождения", - сообщила канцелярия.
Песков ответил на вопрос о планах Путина в его день рождения
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Турция
 
 
