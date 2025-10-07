https://ria.ru/20251007/pozdravlenie-2046837376.html
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном - РИА Новости, 07.10.2025
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения, отметил его значительный личный вклад в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:26:00+03:00
2025-10-07T14:26:00+03:00
2025-10-07T14:35:00+03:00
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986048330_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ea8b93f79dd0667cfd7048295a333831.jpg
https://ria.ru/20251007/pozdravlenie-2046802026.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986048330_8:0:1200:894_1920x0_80_0_0_3ac85cb4d6cef694739219c4087c4dab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия
Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Россия
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
Токаев поздравил Путина с днем рождения