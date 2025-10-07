Рейтинг@Mail.ru
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
14:26 07.10.2025 (обновлено: 14:35 07.10.2025)
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном
Токаев отметил личный вклад Путина в укрепление партнерства с Казахстаном

Токаев поздравил Путина с днем рождения

© Фото : AqordaВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Aqorda
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АСТАНА, 7 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения, отметил его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнёрства, добрососедства и союзничества двух стран, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 73 года.
"Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России... Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин и Алиев обсудили по телефону двухсторонние отношения
12:23
 
КазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
