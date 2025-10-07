Собянин поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что ему удалось завоевать полное доверие граждан страны и сплотить людей ради ее независимости.
Президент России во вторник отмечает день рождения.
"Поздравляю с днем рождения нашего президента. Владимиру Владимировичу удалось почти невозможное - завоевать полное доверие огромной, многонациональной, сильной духом страны. Сплотить людей ради независимости, целостности и суверенитета России. Я безмерно благодарен президенту за поддержку, оказываемую Москве. Он сыграл неоценимую роль в реализации крупнейших инфраструктурных проектов последних лет", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что вместе с Путиным Москва вышла на новый уровень развития и стала одной из ведущих мировых столиц.
"От всего сердца желаю Владимиру Владимировичу здоровья и новых достижений во благо России", - подчеркнул мэр.