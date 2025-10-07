Рейтинг@Mail.ru
Собянин поздравил Путина с днем рождения
10:34 07.10.2025
Собянин поздравил Путина с днем рождения
Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив, что ему удалось завоевать полное доверие граждан страны и сплотить людей ради ее независимости.
"Поздравляю с днем рождения нашего президента. Владимиру Владимировичу удалось почти невозможное - завоевать полное доверие огромной, многонациональной, сильной духом страны. Сплотить людей ради независимости, целостности и суверенитета России. Я безмерно благодарен президенту за поддержку, оказываемую Москве. Он сыграл неоценимую роль в реализации крупнейших инфраструктурных проектов последних лет", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что вместе с Путиным Москва вышла на новый уровень развития и стала одной из ведущих мировых столиц.
"От всего сердца желаю Владимиру Владимировичу здоровья и новых достижений во благо России", - подчеркнул мэр.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
МоскваРоссияСергей СобянинВладимир Путин
 
 
