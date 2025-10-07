https://ria.ru/20251007/pozdravlenie-2046756969.html
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2025
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
2025-10-07T07:17:00+03:00
2025-10-07T07:17:00+03:00
2025-10-07T07:17:00+03:00
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России
в мире", - процитировали в пресс-службе поздравление.
В нем Лукашенко
отметил, что принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Путину
всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег.
Белорусский лидер выразил уверенность, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Белоруссией
и Россией послужат надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств.
По информации пресс-службы, Лукашенко пожелал Путину, отмечающему 7 октября свое 73-летие, здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.