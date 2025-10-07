Россияне жалуются на сбои в работе игрового сервиса Steam

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пользователи игрового сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, за последний час насчитывается уже более 3,4 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector.