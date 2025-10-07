Рейтинг@Mail.ru
Россияне жалуются на сбои в работе игрового сервиса Steam - РИА Новости, 07.10.2025
09:26 07.10.2025
Россияне жалуются на сбои в работе игрового сервиса Steam
Пользователи игрового сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, за последний час насчитывается уже более 3,4 тысячи жалоб
россия
пермский край
амурская область
россия
пермский край
амурская область
россия, пермский край, амурская область
Россия, Пермский край, Амурская область
Россияне жалуются на сбои в работе игрового сервиса Steam

Российские пользователи Steam сообщили о сбое в работе сервиса

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пользователи игрового сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, за последний час насчитывается уже более 3,4 тысячи жалоб, свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector.
Жалобы на работу Steam зафиксированы в нескольких регионах России - в Хабаровском и Пермском краях, Сахалинской и Амурской областях, а также на Камчатке.
Почти половина сообщает об общем сбое. Также поступают жалобы на сбой сайта, мобильного приложения и мобильного кабинета.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В конгресс США вызвали руководителей Discord и Steam
18 сентября, 06:58
 
