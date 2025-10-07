https://ria.ru/20251007/polzovateli-2046768890.html
Россияне жалуются на сбои в работе игрового сервиса Steam
Пользователи игрового сервиса Steam сообщают о сбое в работе соцсети в России, за последний час насчитывается уже более 3,4 тысячи жалоб, свидетельствуют данные РИА Новости, 07.10.2025
Российские пользователи Steam сообщили о сбое в работе сервиса