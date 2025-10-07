Мобильные комплексы Подмосковья совершили более 8,5 тысячи выездов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более 8,5 тысячи выездов совершили мобильные комплексы Подмосковья с начала года, на которых медконсультации получили почти 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Так, благодаря им жители региона могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования рядом с домом. Кроме того, во время таких выездов можно пройти вакцинацию от гриппа.

"Такие выезды необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. В мобильных комплексах можно не только пройти исследования, но и сделать прививку от гриппа. Всего с начала года было совершено более 8,5 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили почти 200 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.