Мобильные комплексы Подмосковья совершили более 8,5 тысячи выездов
Новости Подмосковья
 
11:17 07.10.2025
Мобильные комплексы Подмосковья совершили более 8,5 тысячи выездов
московская область (подмосковье)
Мобильные комплексы Подмосковья совершили более 8,5 тысячи выездов

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Более 8,5 тысячи выездов совершили мобильные комплексы Подмосковья с начала года, на которых медконсультации получили почти 200 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, благодаря им жители региона могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования рядом с домом. Кроме того, во время таких выездов можно пройти вакцинацию от гриппа.
"Такие выезды необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. В мобильных комплексах можно не только пройти исследования, но и сделать прививку от гриппа. Всего с начала года было совершено более 8,5 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили почти 200 тысяч человек", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
График выездов мобильных комплексов формируется исходя из потребности населенного пункта. Ознакомиться с ним можно на сайтах медицинских организаций Подмосковья или в социальных сетях. Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.
