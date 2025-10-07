https://ria.ru/20251007/otnosheniya-2046883682.html
Путин обсудил с лидерами СНГ развитие двусторонних отношений
Путин обсудил с лидерами СНГ развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 07.10.2025
Путин обсудил с лидерами СНГ развитие двусторонних отношений
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с лидерами СНГ затронул вопросы развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.10.2025
Путин обсудил с лидерами СНГ развитие двусторонних отношений
Путин по телефону обсудил с лидерами СНГ вопросы развития двусторонних отношений