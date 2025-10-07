https://ria.ru/20251007/opasnost-2046831309.html
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России. РИА Новости, 07.10.2025
республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС сообщили об объявлении ракетной опасности в Крыму