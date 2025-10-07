Рейтинг@Mail.ru
14:04 07.10.2025 (обновлено: 15:02 07.10.2025)
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России. РИА Новости, 07.10.2025
В Крыму объявили ракетную опасность

В МЧС сообщили об объявлении ракетной опасности в Крыму

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГорода юго-западного побережья Крымского полуострова
Города юго-западного побережья Крымского полуострова - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Города юго-западного побережья Крымского полуострова. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Крыму, сообщается в мобильном приложении МЧС России.
«
"Ракетная опасность. Будьте бдительны" - говорится в предупреждении.
Республика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
