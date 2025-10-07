https://ria.ru/20251007/opasnost-2046754545.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 07.10.2025
