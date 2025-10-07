Одноклассники тестируют формат покупки товаров напрямую из видеоленты

Социальная сеть Одноклассники (VK) и Магнит ADS, рекламная платформа одного из ведущих ритейлеров в России, сообщают о старте сотрудничества, направленного на развитие социальной коммерции на платформе. Первым шагом станет тестирование нового формата продвижения в коротких видеороликах – клипах в OK с участием авторов платформы.

Видеолента с интегрированной кнопкой "Купить" позволяет пользователям сразу перейти к выбору товара и оформить заказ. Для авторов контента это открывает новые возможности монетизации, а для брендов – прямой доступ к аудитории в момент потребительского интереса.

Первым пилотным кейсом стала реклама товаров "Магнит Косметик", интегрированная в клипы на платформе ОК. Тест сопровождается детальной аналитикой по переходам, добавлением товаров в корзину или избранное. Все заказы обрабатываются через онлайн-витрину "Магнит Косметик" с доставкой по всей России, что обеспечивает пользователям привычное качество сервиса.

Партнёрство также включает развитие формата шоппинг-стримов. В сентябре Магнит ADS и ОК провели совместную прямую трансляцию с участием автора Одноклассников на главной странице соцсети с возможностью закрепления товаров в ленте и интерактивными окнами с SKU-продуктами. Новый этап сотрудничества позволит масштабировать этот опыт и внедрять дополнительные инструменты аналитики и вовлечения покупателей.

Социальная коммерция — это формат электронной торговли, при котором покупка совершается непосредственно внутри социальных сетей. Для бизнеса это прямой доступ к целевой аудитории и рост конверсии, для блогеров и платформ — новый канал монетизации, а для пользователей — удобный способ приобретения товаров в привычной цифровой среде.

Александр Москвичев, директор по продукту соцсети Одноклассники:

"На текущий момент развитие социальной коммерции – одно из приоритетных направлений для социальных платформ VK. Мы хотим предложить фокусной аудитории Одноклассников простой и удобный инструмент для онлайн-покупок внутри социальной сети. Магнит ADS стал для нас важным стратегическим партнером в этом направлении. На первом этапе мы провели совместную онлайн-трансляцию с участием авторов Одноклассников для "Магнит Косметик", а также интегрировали рекламу товаров данной сети в раздел Клипы в ОК. В дальнейшем мы планируем не только масштабировать такую практику, но и разрабатывать новые форматы взаимодействия".

Егор Юркевич, директор департамента социальной коммерции Магнит ADS