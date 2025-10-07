Одесситы между собой говорят на русском, рассказала жительница города

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жительница Одессы рассказала РИА Новости, что коренные жители друг с другом общаются на русском языке, несмотря на языковые патрули, организованные радикально настроенными активистами, и принятый ранее на Украине закон о государственном языке.

Ранее в ряде украинских Telegram-каналов распространялась информация о принуждении со стороны радикально настроенных активистов к использованию украинского языка не только в сфере обслуживания и государственном документообороте, но и в частной жизни, при личном общении.

"Что по поводу русского языка в Одессе . Как только приняли закон этот "мовный", все кассиры перешли на украинскую мову поначалу. Сейчас многие расслабились. В маленьких магазинчиках, если к ним обращаешься на русском языке, они тебе отвечают по-русски. Хотя, конечно, вот эти "мовные" патрули ходят проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что практически все вывески и объявления, которые были на русском языке, заменили на такие же на украинском.

"Ну, насильственно они заставляют говорить только тех, которые могут применить (на себя) эту насильственность. Это кассовые работники, работники быта, (работники) в государственных учреждениях. Да, их заставляют. Но и то - все сотрудники между собой все равно говорят по-русски", - рассказала собеседница агентства.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.