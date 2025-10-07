Рейтинг@Mail.ru
Одесситы между собой говорят на русском, рассказала жительница города - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/odessa-2046751439.html
Одесситы между собой говорят на русском, рассказала жительница города
Одесситы между собой говорят на русском, рассказала жительница города - РИА Новости, 07.10.2025
Одесситы между собой говорят на русском, рассказала жительница города
Жительница Одессы рассказала РИА Новости, что коренные жители друг с другом общаются на русском языке, несмотря на языковые патрули, организованные радикально... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T05:35:00+03:00
2025-10-07T05:35:00+03:00
в мире
украина
одесса
россия
сергей лавров
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/81/1552478108_0:0:2780:1564_1920x0_80_0_0_8abd94cb46895e093cd7dae5c93d5393.jpg
https://ria.ru/20251005/zelenskiy-2046476491.html
https://ria.ru/20251005/odessa-2046446058.html
украина
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/81/1552478108_85:0:2266:1636_1920x0_80_0_0_fe2ec6b850841c2e721fca70d5ef1a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, россия, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Россия, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Одесситы между собой говорят на русском, рассказала жительница города

Одесситы говорят друг с другом на русском языке

CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the GreatПамятник основателям Одессы
Памятник основателям Одессы - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great
Памятник основателям Одессы . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Жительница Одессы рассказала РИА Новости, что коренные жители друг с другом общаются на русском языке, несмотря на языковые патрули, организованные радикально настроенными активистами, и принятый ранее на Украине закон о государственном языке.
Ранее в ряде украинских Telegram-каналов распространялась информация о принуждении со стороны радикально настроенных активистов к использованию украинского языка не только в сфере обслуживания и государственном документообороте, но и в частной жизни, при личном общении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о негативном отношении к Зеленскому
5 октября, 11:26
"Что по поводу русского языка в Одессе. Как только приняли закон этот "мовный", все кассиры перешли на украинскую мову поначалу. Сейчас многие расслабились. В маленьких магазинчиках, если к ним обращаешься на русском языке, они тебе отвечают по-русски. Хотя, конечно, вот эти "мовные" патрули ходят проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что практически все вывески и объявления, которые были на русском языке, заменили на такие же на украинском.
"Ну, насильственно они заставляют говорить только тех, которые могут применить (на себя) эту насильственность. Это кассовые работники, работники быта, (работники) в государственных учреждениях. Да, их заставляют. Но и то - все сотрудники между собой все равно говорят по-русски", - рассказала собеседница агентства.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о нищете населения города
5 октября, 05:12
 
В миреУкраинаОдессаРоссияСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала