В Новороссийске отменили опасность атаки БПЛА
В Новороссийске отменили опасность атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена на территории Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 07.10.2025
новороссийск
