В Нидерландах анонсировали запуск производства дронов в ближайшие месяцы

ГААГА, 7 окт - РИА Новости. Первые производственные линии по сборке дронов начнут работу в Нидерландах в ближайшие несколько месяцев, сообщил во вторник министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

« "На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов. Впереди нас ждет еще больше. Короче говоря, скорость и масштаб", - написал Брекелманс в соцсети Х.

По его словам, это обеспечит создание новых рабочих мест в провинции Лимбург на юге Нидерландов , где расположен завод, и станет огромным стимулом для безопасности и экономики страны.

В понедельник Брекелманс сообщил, что Нидерланды запустили на заводе VDL в Борне производство собственной оборонной продукции. Для этого Нидерланды подписали соглашения с эстонской компанией-разработчиком робототехники Milrem, нидерландскими компанией по производству беспилотников DeltaQuad и производителем аккумуляторов Tulip Tech.

Как отмечается на сайте нидерландского минобороны, производимая на заводе в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины".

В ведомстве также сообщили, что Нидерланды запустят в этом году конкурс для разработок систем по борьбе с дронами и планируют наладить собственное производство боеприпасов.

В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.