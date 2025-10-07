Рейтинг@Mail.ru
18:55 07.10.2025 (обновлено: 19:12 07.10.2025)
В Нидерландах анонсировали запуск производства дронов в ближайшие месяцы
© Фото : VDL GroepРабочий на заводе VDL
Рабочий на заводе VDL. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 7 окт - РИА Новости. Первые производственные линии по сборке дронов начнут работу в Нидерландах в ближайшие несколько месяцев, сообщил во вторник министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов. Впереди нас ждет еще больше. Короче говоря, скорость и масштаб", - написал Брекелманс в соцсети Х.

По его словам, это обеспечит создание новых рабочих мест в провинции Лимбург на юге Нидерландов, где расположен завод, и станет огромным стимулом для безопасности и экономики страны.
В понедельник Брекелманс сообщил, что Нидерланды запустили на заводе VDL в Борне производство собственной оборонной продукции. Для этого Нидерланды подписали соглашения с эстонской компанией-разработчиком робототехники Milrem, нидерландскими компанией по производству беспилотников DeltaQuad и производителем аккумуляторов Tulip Tech.
Как отмечается на сайте нидерландского минобороны, производимая на заводе в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины".
В ведомстве также сообщили, что Нидерланды запустят в этом году конкурс для разработок систем по борьбе с дронами и планируют наладить собственное производство боеприпасов.
В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
