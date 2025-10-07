Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ за неделю пострадали 70 мирных жителей - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 07.10.2025 (обновлено: 07:56 07.10.2025)
От атак ВСУ за неделю пострадали 70 мирных жителей
От атак ВСУ за неделю пострадали 70 мирных жителей
Семьдесят мирных жителей России пострадали за неделю от атак ВСУ, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион РИА Новости, 07.10.2025
россия, новая каховка, родион мирошник, вооруженные силы украины
Россия, Новая Каховка, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
От атак ВСУ за неделю пострадали 70 мирных жителей

Мирошник: от атак ВСУ за неделю пострадали 70 мирных жителей РФ

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Семьдесят мирных жителей России пострадали за неделю от атак ВСУ, сообщил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 70 мирных жителей: ранены 59 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, погибли 11 человек, в том один числе несовершеннолетний. Всего же по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3181 боеприпаса", - говорится в еженедельном докладе Мирошника по преступлениям ВСУ, который есть в распоряжении агентства.
Посол добавил, что наибольшему числу обстрелов, главным образом из ствольной артиллерии, подверглись Новая Каховка, Алешки, Горностаевка, Каиры, Заводовка.
"На город Новая Каховка ВФУ ежедневно совершают до 15-20 атак. Удары наносятся с помощью дронов и артиллерии… Украинские боевики нанесли более 700 ударов по территории Алешкинского округа за неделю. Всего было зафиксировано около 400 обстрелов ствольной и минометной артиллерией, а также 330 прилетов дронов", - отметил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Киев собирается применять карательные меры к детям, заявил Мирошник
07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовая КаховкаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
