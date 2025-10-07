Рейтинг@Mail.ru
В РВСН проходит комплексная проверка Омского ракетного объединения - РИА Новости, 07.10.2025
07:03 07.10.2025
В РВСН проходит комплексная проверка Омского ракетного объединения
В РВСН проходит комплексная проверка Омского ракетного объединения - РИА Новости, 07.10.2025
В РВСН проходит комплексная проверка Омского ракетного объединения
Контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения проходит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) с проведением командно-штабного... РИА Новости, 07.10.2025
В РВСН проходит комплексная проверка Омского ракетного объединения

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения проходит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) с проведением командно-штабного учения с Ужурским ракетным соединением, среди прочего на маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки Новосибирского, Иркутского и Барнаульского ракетных соединений, сообщили журналистам в Минобороны России.
"В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2025 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Ужурским ракетным соединением под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева", - говорится в сообщении.
В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением
28 марта, 05:17
В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением
28 марта, 05:17
В военном ведомстве уточнили, что комиссия командования РВСН оценит подготовку органов управления и выучку расчетов. В ходе учений к решению практических задач, помимо ударной группировки РВСН, планируется привлечь обеспечивающие силы с выводом в районы предназначения, а также приданные (нештатные) формирования в составе ЦВО.
Кроме Ужурского ракетного соединения, привлеченного на проверку в полном составе, на маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки Новосибирского, Иркутского и Барнаульского ракетных соединений. Основная цель учений - совершенствование слаженности органов военного управления. В ходе проверки личный состав объединения показал высокий уровень выучки и готовность выполнить задачи по предназначению, подытожили в Минобороны.
В РВСН начались плановые комплексные проверки
24 марта, 20:01
В РВСН начались плановые комплексные проверки
24 марта, 20:01
 
Безопасность Сергей Каракаев Ракетные войска стратегического назначения Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Центральный военный округ
 
 
