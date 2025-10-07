В РВСН проходит комплексная проверка Омского ракетного объединения

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения проходит в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) с проведением командно-штабного учения с Ужурским ракетным соединением, среди прочего на маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки Новосибирского, Иркутского и Барнаульского ракетных соединений, сообщили журналистам в Минобороны России.

Кроме Ужурского ракетного соединения, привлеченного на проверку в полном составе, на маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки Новосибирского, Иркутского и Барнаульского ракетных соединений. Основная цель учений - совершенствование слаженности органов военного управления. В ходе проверки личный состав объединения показал высокий уровень выучки и готовность выполнить задачи по предназначению, подытожили в Минобороны.