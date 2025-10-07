Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 6% - РИА Новости, 07.10.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:13 07.10.2025
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 6%
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 6% - РИА Новости, 07.10.2025
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 6%
За первые восемь месяцев текущего года индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей в Москве вырос на 5,7%, если сравнивать с таким же показателем 2024 года, РИА Новости, 07.10.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 6%

Максим Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос на 5,7%

ЗИС (Завод Инновационной Спецтехники) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЗИС (Завод Инновационной Спецтехники)
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев текущего года индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей в Москве вырос на 5,7%, если сравнивать с таким же показателем 2024 года, сообщил заммэра города в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно стимулирует развитие индустриального сектора. Для столичных предприятий доступно более 20 инструментов финансовой и нефинансовой поддержки: от льготных инвестиционных кредитов и офсетных контрактов до локализации высокотехнологичных компаний на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Благодаря этому с января по август 2025 года индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
На территории Москвы почти 4,6 тысячи компаний, где работают примерно 755 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 150 технологичных компаний, реализуют десятки инвестиционных проектов, разрабатывают и запускают в серийное производство новые системы, аппараты, лекарственные препараты.
"По итогам восьми месяцев текущего года лидерами по росту выпуска стали производители фармацевтических субстанций, электронных и оптических изделий, химических веществ и продуктов, а также московские компании, которые выпускают одежду", – сообщил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
В 2017 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Теперь каждый год его отмечают 7 октября. В Москве проходит праздничный концерт и награждение предприятий-лидеров столичной промышленности.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим Ликсутов
 
 
