Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 6%

На территории Москвы почти 4,6 тысячи компаний, где работают примерно 755 тысяч человек. Каждый год в столице открывают 150 технологичных компаний, реализуют десятки инвестиционных проектов, разрабатывают и запускают в серийное производство новые системы, аппараты, лекарственные препараты.

В 2017 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Теперь каждый год его отмечают 7 октября. В Москве проходит праздничный концерт и награждение предприятий-лидеров столичной промышленности.