Лесопарк открыли после обновления в подмосковном Красноармейске

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лесопарк "Банный лес" открыли после благоустройства в городе Красноармейск Московской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал в Красноармейск городского округа Пушкинский, чтобы пообщаться с местными жителями.

"Мы сегодня в лесопарке "Банный лес" в Красноармейске. Видим здесь мам с детьми, многие гуляют с колясками. Вместе с жителями обсуждали, создавали этот парк. И сегодня здесь можно смело отдыхать и проводить время. Приятно, что деткам нравится. Хочу сказать, что в городском округе Пушкинский у нас реализуется заметная программа по благоустройству, и не только в Красноармейске – следующий этап большого Ивантеевского парка (открыт в июне), и все, что касается самого города Пушкино. Это очень востребовано", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что жители всегда ждут новых возможностей – для детей это скейт-парк или велосипедные дорожки, для мам – спокойный безопасный отдых.

"Я очень надеюсь, что все эти мероприятия пришлись людям по душе. Мерилом всему является посещаемость парков. Она у нас растет и в городском округе Пушкинский, и в любой другой территории", – уточнил губернатор.

И отметил, что всего в этом году запланировано благоустроить 135 объектов: 15 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, 5 зон отдыха в парках. Работы проводятся, в том числе, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Работы по благоустройству территории, которые начали в конце 2024 года, велись в рамках губернаторской программы "Парки в лесу", а также госпрограммы "Формирование современной комфортной городской среды".

На площади 27,3 гектара обустроили новые пешеходные маршруты (6 километров), в том числе для лыжных прогулок, велодорожки, оборудовали зоны отдыха со скамейками и защитными навесами, детские игровые и спортивные площадки, воркаут-зону и скейт-парк, сделали освещение, смотровую площадку и установили камеры видеонаблюдения для безопасности отдыхающих. Кроме того, на территории работает прокат и кафе. Также при проведении работ был сохранен естественный ландшафт и деревья, о чем просили жители.