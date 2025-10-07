https://ria.ru/20251007/latvija-2046936642.html
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 07.10.2025
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
Правительство Латвии утвердило предложение министерства транспорта запретить на год нерегулярные автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию с... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T20:32:00+03:00
2025-10-07T20:32:00+03:00
2025-10-07T20:38:00+03:00
в мире
латвия
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151423/28/1514232828_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_41ea1ff3febea1fc5140705c366b6e4b.jpg
https://ria.ru/20251003/latvija-2046292382.html
латвия
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151423/28/1514232828_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ab7668e02535913eb902b57c05bb18f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, белоруссия
В мире, Латвия, Россия, Белоруссия
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию с 1 ноября
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительство Латвии утвердило предложение министерства транспорта запретить на год нерегулярные автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию с ноября 2025 года до конца октября 2026 года, сообщило латвийское министерство транспорта.
«
"Правительство 7 октября утвердило подготовленное министерством транспорта распоряжение о введении ограничений на пересечение латвийско-белорусской и латвийско-российской границ автобусами при осуществлении международных нерегулярных пассажирских перевозок в целях предотвращения нелегальной иммиграции и угроз безопасности на внешней границе страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет вводится с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года и распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации юрлица и транспортного средства.
"Регулярные пассажирские перевозки, организованные в соответствии с межправительственными соглашениями и законодательством Латвии
, в настоящее время сохраняются в качестве безопасной альтернативы пересечения границы пассажирами", - добавили в ведомстве.