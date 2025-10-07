Рейтинг@Mail.ru
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
20:32 07.10.2025
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 07.10.2025
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию
Правительство Латвии утвердило предложение министерства транспорта запретить на год нерегулярные автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию с... РИА Новости, 07.10.2025
в мире
латвия
россия
белоруссия
латвия
россия
белоруссия
Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию

Латвия запретит нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию с 1 ноября

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Правительство Латвии утвердило предложение министерства транспорта запретить на год нерегулярные автобусные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию с ноября 2025 года до конца октября 2026 года, сообщило латвийское министерство транспорта.
"Правительство 7 октября утвердило подготовленное министерством транспорта распоряжение о введении ограничений на пересечение латвийско-белорусской и латвийско-российской границ автобусами при осуществлении международных нерегулярных пассажирских перевозок в целях предотвращения нелегальной иммиграции и угроз безопасности на внешней границе страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет вводится с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года и распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации юрлица и транспортного средства.
"Регулярные пассажирские перевозки, организованные в соответствии с межправительственными соглашениями и законодательством Латвии, в настоящее время сохраняются в качестве безопасной альтернативы пересечения границы пассажирами", - добавили в ведомстве.
