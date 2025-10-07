Конференция "Матемаркетинг" состоится 20 и 21 ноября

МОСКВА, 7 окт – Пресс-служба "Матемаркетинг". Конференция для аналитиков, performance-маркетологов и product-менеджеров "Матемаркетинг 2025" пройдет в кластере "Ломоносов" МГУ 20 и 21 ноября.

Представители сферы поделятся бизнес-кейсами, новыми подходами к работе с данными, методами оптимизации процессов и набором инструментов для сохранения эффективности даже в условиях ограниченных ресурсов.

Программа охватит широкий спектр тем: от построения data-платформ, эффективности рекламных кампаний и автоматизации маркетинга до AI-аналитики и A/B-тестирования. На площадке состоятся релизы новых аналитических продуктов, нетворкинг-сессии и прикладные воркшопы.

Для более чем 2 тысяч гостей организаторы подготовили свыше 100 докладов и мастер-классов от экспертов из крупнейших российских компаний, среди которых: "Яндекс", ВК, "Авито", "Сбер", Т-Банк, МТС, ЦИАН, "Авиасейлс", OZON Банк, "Билайн".

Среди спикеров – сооснователь и президент Postgres Professional Олег Бартунов, управляющий директор по исследованию данных – начальник управления базовых моделей Kandinsky Денис Димитров, партнер Data Insight Федор Вирин, руководитель R&D команды Сlick.ru Наталия Михалева, business owner Trisigma Виталий Черемисинов, основатель TargetADS Вячеслав Марков и многие другие.

Участников также ждут карьерные консультации, стенды и активности от технологических брендов, а также тематические зоны для отдыха и общения: чайные церемонии, настольные игры, шахматный турнир, партии в Го с роботами и запись подкаста.