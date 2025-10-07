Рейтинг@Mail.ru
Конференция "Матемаркетинг" состоится 20 и 21 ноября - РИА Новости, 07.10.2025
10:08 07.10.2025
Конференция "Матемаркетинг" состоится 20 и 21 ноября
Конференция "Матемаркетинг" состоится 20 и 21 ноября - РИА Новости, 07.10.2025
Конференция "Матемаркетинг" состоится 20 и 21 ноября
Конференция для аналитиков, performance-маркетологов и product-менеджеров "Матемаркетинг 2025" пройдет в кластере "Ломоносов" МГУ 20 и 21 ноября. РИА Новости, 07.10.2025
пресс-релизы
пресс-релизы
Пресс-релизы

Конференция "Матемаркетинг" состоится 20 и 21 ноября

© Фото : ООО "Матемаркетинг"Конференция "Матемаркетинг"
Конференция Матемаркетинг - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : ООО "Матемаркетинг"
Конференция "Матемаркетинг". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – Пресс-служба "Матемаркетинг". Конференция для аналитиков, performance-маркетологов и product-менеджеров "Матемаркетинг 2025" пройдет в кластере "Ломоносов" МГУ 20 и 21 ноября.
Представители сферы поделятся бизнес-кейсами, новыми подходами к работе с данными, методами оптимизации процессов и набором инструментов для сохранения эффективности даже в условиях ограниченных ресурсов.
Программа охватит широкий спектр тем: от построения data-платформ, эффективности рекламных кампаний и автоматизации маркетинга до AI-аналитики и A/B-тестирования. На площадке состоятся релизы новых аналитических продуктов, нетворкинг-сессии и прикладные воркшопы.
Для более чем 2 тысяч гостей организаторы подготовили свыше 100 докладов и мастер-классов от экспертов из крупнейших российских компаний, среди которых: "Яндекс", ВК, "Авито", "Сбер", Т-Банк, МТС, ЦИАН, "Авиасейлс", OZON Банк, "Билайн".
Среди спикеров – сооснователь и президент Postgres Professional Олег Бартунов, управляющий директор по исследованию данных – начальник управления базовых моделей Kandinsky Денис Димитров, партнер Data Insight Федор Вирин, руководитель R&D команды Сlick.ru Наталия Михалева, business owner Trisigma Виталий Черемисинов, основатель TargetADS Вячеслав Марков и многие другие.
Участников также ждут карьерные консультации, стенды и активности от технологических брендов, а также тематические зоны для отдыха и общения: чайные церемонии, настольные игры, шахматный турнир, партии в Го с роботами и запись подкаста.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
