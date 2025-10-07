https://ria.ru/20251007/knyazhevskaya-2046686718.html
Княжевская: на Живописной улице появится дом по программе реновации
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На Живописной улице на северо-западе Москвы построят дом по программе реновации площадью 14,3 тысячи квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Ведомство внесло соответствующие изменения городские в правила землепользования и застройки. Дом для программы реновации появится по адресу: Живописная улица, 34, корпус 1.
"На участке площадью в 0,29 гектара будет возведен жилой дом. Рядом находятся действующие спортивные объекты: стадион, спортивный клуб и теннисный корт", – приводит пресс-служба Москомархитектуры слова Княжевской.
Вблизи нового жилья в будущем откроется станция "Серебряный Бор" Рублёво-Архангельской линии метро, отмечается в сообщении.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.