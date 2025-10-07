Рейтинг@Mail.ru
Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
13:06 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/kirov-2046814690.html
Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове
Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове - РИА Новости, 07.10.2025
Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове
Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:06:00+03:00
2025-10-07T13:06:00+03:00
кировская область
кировская область
киров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963430599_0:142:2730:1679_1920x0_80_0_0_64319618dd0c0575bb154ddf820ceb6e.jpg
https://ria.ru/20250918/zakon-2042669217.html
кировская область
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963430599_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b1dd5edfdd413ffaabdb6f39dd8b1295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировская область, киров
Кировская область, Кировская область, Киров
Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове

В Кирове откроют завод производства сжиженного газа

© WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Wisky
Вид на город Киров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
"Агентство инвестиционного развития Кировской области и компания "Кислород Сервис Фарм" в рамках Петербургского международного газового форума подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству завода для производства сжиженного природного газа в Кирове", - говорится в сообщении.
Компания "Кислород Сервис Фарм" работает в 10 регионах России, имеет собственные заводы по производству технических и медицинских газов и собственный автопарк для доставки всех видов газов по России и странам СНГ. В Кирове компания занимается производством и поставкой технических и медицинских газов, а также продажей газового и сварочного оборудования и намерена расширять производство – открыть первый в регионе малотоннажный комплекс по сжижению природного газа для использования в качестве моторного топлива производительностью тысяча килограмм в час. Объем инвестиций в проект составит 400 миллионов рублей.
Кроме того, компания намерена запустить в Кировской области сеть КриоАЗС (криогенных автозаправочных станций, предназначенных для заправки автомобилей, работающих на сжиженном природном газе).
"Соглашение направлено на сопровождение инвестиционного проекта строительства малотоннажного комплекса по сжижению природного газа по принципу "одного окна". Агентство инвестиционного развития Кировской области окажет компании консультационно-методическую помощь и содействие в реализации проекта", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева.
Отмечается, что сжиженный природный газ в качестве моторного топлива имеет ряд преимуществ: его стоимость в полтора-два раза ниже дизельного топлива и бензина, а использование СПГ снижает выбросы парниковых газов на 25% за счет сокращения выбросов оксидов углерода.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Закон о первом рабочем месте разработают в Кировской области
18 сентября, 12:21
 
Кировская областьКировская областьКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала