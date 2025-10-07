Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Первый в регионе завод производства сжиженного газа откроют в Кирове, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

"Агентство инвестиционного развития Кировской области и компания "Кислород Сервис Фарм" в рамках Петербургского международного газового форума подписали соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству завода для производства сжиженного природного газа в Кирове", - говорится в сообщении.

Компания "Кислород Сервис Фарм" работает в 10 регионах России, имеет собственные заводы по производству технических и медицинских газов и собственный автопарк для доставки всех видов газов по России и странам СНГ. В Кирове компания занимается производством и поставкой технических и медицинских газов, а также продажей газового и сварочного оборудования и намерена расширять производство – открыть первый в регионе малотоннажный комплекс по сжижению природного газа для использования в качестве моторного топлива производительностью тысяча килограмм в час. Объем инвестиций в проект составит 400 миллионов рублей.

Кроме того, компания намерена запустить в Кировской области сеть КриоАЗС (криогенных автозаправочных станций, предназначенных для заправки автомобилей, работающих на сжиженном природном газе).

"Соглашение направлено на сопровождение инвестиционного проекта строительства малотоннажного комплекса по сжижению природного газа по принципу "одного окна". Агентство инвестиционного развития Кировской области окажет компании консультационно-методическую помощь и содействие в реализации проекта", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева.