Компании назвали факторы для роста рынков на инвестфоруме в Екатеринбурге

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В новом инвестиционном цикле компании будут делать фокус на увеличение производительности труда, использование технологий искусственного интеллекта, роботизации, а также возможностей фондового рынка, об этом говорили участники пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Екатеринбург".

Участники сошлись во мнении: инвестиции более активно пойдут в производство по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

По словам руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрия Средина, которые приводит пресс-служба банка, розничным инвесторам стоит учитывать, что драйверами экономики выступают инвестиции в транспортную инфраструктуру, технологичность, роботизацию производства.

В части транспортной инфраструктуры локомотивом инвестиций может стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва-Петербург, которая "тянет" за собой смежные отрасли, говорят представители ВТБ и группы "Синара".

"Если мы говорим про ВСМ, то могу отметить, что к концу следующего года мы завершаем строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов в Свердловской области, в Верхней Пышме. Это производственные цеха, испытательный и конструкторский центры и административное здание, общая площадь объектов – 67 тысяч квадратных метров. В следующем году мы начинаем сборку первого отечественного высокоскоростного поезда, который сможем развивать скорость до 400 километров в час", – заявил замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин, слова которого приводит пресс-служба банка.

На рынке недвижимости эмитенты более консервативны, так как высокие ставки в экономике, а также нехватка рабочей силы значительно охладили рынок.

"Мы в своих прогнозах очень консервативны и ожидаем восстановления рынка не ранее середины следующего года. Для нас главным фактором является именно снижение ключевой ставки", – сказала гендиректор группы компаний "Самолет" Анна Акиньшина.

Ситуация со ставками, в том числе влияет на решение компаний о выходе на IPO, говорит Средин.