16:03 07.10.2025
Компании назвали факторы для роста рынков на инвестфоруме в Екатеринбурге
Компании назвали факторы для роста рынков на инвестфоруме в Екатеринбурге
экономика, екатеринбург
Экономика, Екатеринбург
© iStock.com / FangXiaNuoКоллеги во время работы в офисе
Коллеги во время работы в офисе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Коллеги во время работы в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В новом инвестиционном цикле компании будут делать фокус на увеличение производительности труда, использование технологий искусственного интеллекта, роботизации, а также возможностей фондового рынка, об этом говорили участники пленарной сессии Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Екатеринбург".
Участники сошлись во мнении: инвестиции более активно пойдут в производство по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВТБ: выдача ипотеки в России в сентябре выросла на 11%
2 октября, 09:03
По словам руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрия Средина, которые приводит пресс-служба банка, розничным инвесторам стоит учитывать, что драйверами экономики выступают инвестиции в транспортную инфраструктуру, технологичность, роботизацию производства.
В части транспортной инфраструктуры локомотивом инвестиций может стать высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва-Петербург, которая "тянет" за собой смежные отрасли, говорят представители ВТБ и группы "Синара".
"Если мы говорим про ВСМ, то могу отметить, что к концу следующего года мы завершаем строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов в Свердловской области, в Верхней Пышме. Это производственные цеха, испытательный и конструкторский центры и административное здание, общая площадь объектов – 67 тысяч квадратных метров. В следующем году мы начинаем сборку первого отечественного высокоскоростного поезда, который сможем развивать скорость до 400 километров в час", – заявил замгендиректора группы "Синара" Антон Зубихин, слова которого приводит пресс-служба банка.
На рынке недвижимости эмитенты более консервативны, так как высокие ставки в экономике, а также нехватка рабочей силы значительно охладили рынок.
"Мы в своих прогнозах очень консервативны и ожидаем восстановления рынка не ранее середины следующего года. Для нас главным фактором является именно снижение ключевой ставки", – сказала гендиректор группы компаний "Самолет" Анна Акиньшина.
Ситуация со ставками, в том числе влияет на решение компаний о выходе на IPO, говорит Средин.
"Компании, которые планируют делать IPO, не считают, что текущие оценки их компаний, мультипликаторы соответствуют их ожиданиям. И на Петербургском, и на Восточном экономическом форуме я общался с эмитентами: они ждут ключевой ставки в диапазоне 10-15%. Поэтому пока основной фокус компаний – на долговой рынок, размещение облигаций и цифровых финансовых активов, которые пользуются все большим спросом", – подытожил он.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Доля государства в ВТБ может составить 50,03 процента
26 сентября, 11:12
 
