В ГД предложили изменить процедуру лицензирования управляющих компаний - РИА Новости, 07.10.2025
06:50 07.10.2025
В ГД предложили изменить процедуру лицензирования управляющих компаний
В ГД предложили изменить процедуру лицензирования управляющих компаний
Доработанный ко второму чтению законопроект предполагает, что с 1 сентября 2026 года уполномоченный орган сможет напрямую заниматься выдачей лицензий... РИА Новости, 07.10.2025
жилье, россия, сергей колунов, госдума рф
Жилье, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Доработанный ко второму чтению законопроект предполагает, что с 1 сентября 2026 года уполномоченный орган сможет напрямую заниматься выдачей лицензий управляющим компаниям (УК) без создания лицензионной комиссии, что позволит сократить сроки всей процедуры лицензирования, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в 2023 году, принят Госдумой в первом чтении - 18 января 2024 года. Далее его доработкой занимался думский комитет по строительству и ЖКХ.
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Совфеде предложили упростить смену недобросовестных управляющих компаний
4 августа, 05:14
"Инициатива ко второму чтению была существенно доработана. С 1 сентября 2026 года выдачей лицензий УК сможет заниматься уполномоченный орган напрямую, без необходимости создания лицензионной комиссии и затягивания всей процедуры", - сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что срок процедуры лицензирования также предлагается сократить – с нынешних 30 дней до 10 дней.
"Фактически мы упрощаем профессионалам возможность выйти на рынок содержания многоквартирного дома. Именно профессионалам, так как правительство РФ утвердит целый перечень критериев, которым УК должна будет соответствовать. И это правильно – УК должны поддерживать дома в должном состоянии, работать добросовестно, а для этого необходим подготовленный коллектив и материально-техническая база", - отметил Колунов.
По его словам, доработанный законопроект призван снизить бюрократизацию, а также упростить и перевести в цифровой формат процедуру лицензирования управляющих компаний.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Слуцкий предложил запретить дробить управляющие компании
22 июля, 07:34
 
ЖильеРоссияСергей КолуновГосдума РФ
 
 
