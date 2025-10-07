https://ria.ru/20251007/gelendzhik-2046851028.html
Экотропа и 12 тысяч саженцев пицундской сосны появились в Геленджике
КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Двенадцать тысяч саженцев краснокнижной пицундской сосны и экотропа от места ее высадки появились в Голубой Бухте города-курорта Геленджик, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В микрорайоне Голубая Бухта Геленджика на месте пожара, который произошел в 2019 году, высадили 12 тысяч саженцев пицундской сосны… Здесь же от места высадки молодого леса открыли экологическую тропу. Ее протяженность составляет более 1,5 километра", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.
Отмечается, что по маршруту к месту высадки деревьев создали арт-аллею - с арками, информационными указателями с ключевыми фактами о Геленджике и его природном достоянии, в числе которых и краснокнижная пицундская сосна. Маршрут дополняет аудиогид, с которым у жителей и гостей Геленджика есть возможность познакомиться с местной природой, художниками и композиторами, которые вдохновлялись этими местами.
По данным пресс-службы краевой администрации, сейчас в крае регулярно создаются особо охраняемые природные территории, которых в регионе более 480, восстанавливаются леса и благоустраиваются зеленые зоны по краю.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевой администрации, вход на экотропу свободный.