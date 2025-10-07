Рейтинг@Mail.ru
Израильтяне отмечают годовщину трагических событий в секторе Газа
14:30 07.10.2025
Израильтяне отмечают годовщину трагических событий в секторе Газа
Израильтяне отмечают годовщину трагических событий в секторе Газа - РИА Новости, 07.10.2025
Израильтяне отмечают годовщину трагических событий в секторе Газа
Израильтяне во вторник отмечают вторую годовщину трагических событий 7 октября 2023 года, собираясь на так называемой "площади заложников" в Тель-Авиве и других РИА Новости, 07.10.2025
в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Ливан, Дональд Трамп, ХАМАС
Израильтяне отмечают годовщину трагических событий в секторе Газа

Израильтяне надеются, что заложники вернутся из Газы благодаря плану Трампа

Мемориал, посвященный годовщине трагических событий 7 октября 2023 года в Тель-Авиве
Мемориал, посвященный годовщине трагических событий 7 октября 2023 года в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мемориал, посвященный годовщине трагических событий 7 октября 2023 года в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Израильтяне во вторник отмечают вторую годовщину трагических событий 7 октября 2023 года, собираясь на так называемой "площади заложников" в Тель-Авиве и других памятных местах по всей стране, однако сегодня они искренне надеются, что мирный план президента США Дональда Трампа все же позволит вернуть из плена в секторе Газа оставшихся 48 похищенных и прекратить войну, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году 7 октября совпало с одним из главных иудейских праздников Суккот, когда израильтяне вспоминают о древних скитаниях иудеев по Синайской пустыне. Этот праздник символизирует стойкость, единство и надежду еврейского народа. Государственные памятные мероприятия и церемонии по случаю годовщины 7 октября начнутся после захода солнца.
Представительство ХАМАС в Катаре останется на время переговоров
За два года войны в секторе Газа эта площадь напротив Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи заложников. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать все возможное для освобождения их близких.
"Есть огромный шанс (спасти заложников - ред.). Мы очень надеемся и верим в это. Есть большая надежда. Наш гимн называется "Ха-Тиква" (в переводе с иврита надежда - ред.). Не может быть, чтобы они не вернулись. Мы должны вернуть их домой. Прошло два года, хватит! Они страдают, их не кормят, пытают. Это проблема не только Израиля, но всего мира", - заявила РИА Новости гражданка по имени Марси, которая пришла на площадь в знак солидарности с семьями заложников.
По ее словам, президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за его усилия по прекращению войны в секторе Газа и спасению израильских заложников.
Седьмого октября 2023 года стал самым кровавым и трагичным днем в истории Государства Израиль. В тот день тысячи боевиков палестинского движения ХАМАС вторглись в южные поселения Израиля и убили более 1.2 тысяч человек, большинство из которых были гражданскими. Палестинские радикалы также угнали в плен более 250 заложников, 48 из которых до сих пор удерживаются в секторе Газа. Власти Израиля назвали это террористическое нападение самым массовым единовременным убийством евреев со времен Холокоста. Израильское общество до сих пор не оправилось от последствий этой атаки, однако в Израиле верят, что национальная рана начнет заживать лишь после того, как все заложники, включая павших, будут возвращены, ХАМАС будет окончательно разгромлен, а обстоятельства этого провала со стороны израильских спецслужб и правительства будут полностью расследованы.
Нападение ХАМАС спровоцировало полномасштабную войну, которая за два года успела выйти далеко за пределы сектора Газа и распространилась в том числе на Ливан, Сирию, Йемен и Иран. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых – мирные жители.
Президент США Дональд Трамп 29 сентября обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
В воскресенье Трамп заявил, что в течение недели будет завершена первая фаза его плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной и освобождению заложников ХАМАС. В понедельник в Египте стартовали переговоры по реализации плана Трампа с участием делегаций Израиля, США и представителей ХАМАС.
МИД Германии допустил освобождение заложников ХАМАС на следующей неделе
