Гарбузов: запущена всероссийская викторина о столичной промышленности - 07.10.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 07.10.2025
Гарбузов: запущена всероссийская викторина о столичной промышленности
Гарбузов: запущена всероссийская викторина о столичной промышленности
Онлайн-викторина "Москва промышленная: гид по профессиям" запустилась 7 октября, в День московской промышленности, в проекте могут принять участие ученики 6-11... РИА Новости, 07.10.2025
анатолий гарбузов, максим ликсутов , москва, поддержка бизнеса
Гарбузов: запущена всероссийская викторина о столичной промышленности

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Онлайн-викторина "Москва промышленная: гид по профессиям" запустилась 7 октября, в День московской промышленности, в проекте могут принять участие ученики 6-11 классов, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Проект – совместная работа столичного ДИПП, платформы "Учи.ру" и АНО "Моспром". Благодаря нему у российских школьников будет возможность узнать больше об успехах московских заводов и познакомиться с профессией инженера. Во время прохождения викторины у участников будет возможность узнать о разработке изделий для космонавтов и создании микрочипов. Также школьники ознакомятся с процессом разработки и интеграцией проектов в фотонике, микроэлектронике и других отраслях.
Как отметил Гарбузов, столица уделяет внимание продвижению городской промышленности среди населения не только в самой Москве, но и за ее пределами.
"Для этого в столице регулярно проводятся просветительские мероприятия: экскурсии, мастер-классы, выставки, а также спортивные соревнования. Интерактивная викторина “Москва промышленная: гид по профессиям” нацелена на знакомство школьников России с историей и успехами предприятий города в игровом формате. Задания проекта могут помочь ребятам определиться с будущей карьерой и вдохновить на изучение технических дисциплин", – подчеркнул Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Вопросы викторины распределены на пять тем: "Промышленность Москвы: история, цифры, площадки", "От фотоники до цифровых дизайнов", "Инженерия здоровья", "Промышленность. Люди индустрии" и "Аэрокосмос и космические проекты".
Чтобы стать участником викторины, пользователю необходимо зарегистрироваться на специальном сайте или войти на него с логином и паролем от платформы "Учи.ру". Время прохождения ограничено 60 минутами. У каждого школьника будет уникальный набор из 15 вопросов.
"Этот проект для нас ценен тем, что он помогает подросткам расширить взгляд на будущее. Викторина показывает, что инженерные и технологические профессии – это не что-то абстрактное, а конкретные люди и современные предприятия, которые формируют экономику города. Мы верим: знакомство с такими примерами в школьные годы может стать для ребят первым шагом к осознанному выбору образования и карьеры", – отметила руководитель регионального развития образовательной платформы "Учи.ру" Илона Абаншина.
Ранее заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в рамках 25-й Китайской международной промышленной выставки (China International Industry Fair, CIIF) показали уникальные условия поддержки высокотехнологичного бизнеса особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
