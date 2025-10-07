Рейтинг@Mail.ru
Минск и Москва согласуют правила формирования общего электрорынка
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:57 07.10.2025
Минск и Москва согласуют правила формирования общего электрорынка
Минск и Москва согласуют правила формирования общего электрорынка
МИНСК, 7 окт - РИА Новости. В Белоруссии и России заканчиваются внутригосударственные согласования правил формирования общего электрического рынка, сообщил белорусский министр энергетики Денис Мороз. Министр ответил на вопросы журналистов после церемонии открытия Белорусского энергетического и экологического форума. "Что касается развития наших энергетических взаимоотношений с Российской Федерацией в области электроэнергетики, в прошлом году, в декабре, был подписан договор о формировании общего электрического рынка на уровне глав государств. В развитие этого договора нами подготовлены и заканчиваются внутригосударственные согласования правил формирования этого рынка", - сказал Мороз. По его словам, стороны видят достаточно серьезные перспективы общего рынка электрической энергии. "Он нужен в первую очередь для того, чтобы предоставить потребителям электрической энергии выбор между разными поставщиками энергии. В перспективе будет сформирована модель, когда у потребителя будет возможность покупать электроэнергию у одного или у другого производителя, в зависимости от того, какой из производителей будет предоставлять более комфортные условия", - отметил Мороз. Он отметил связь общего электрорынка с общим газовым рынком. "Это развитие электрорынка тесно связано с развитием нашего общего газового рынка, поскольку на формирование себестоимости производства электрической энергии существенное влияние в том числе оказывает и стоимость природного газа. Потому что на атомной электростанции сегодня вырабатывается 40% электрической энергии. Соответственно, остальные проценты вырабатываются сегодня на газу. На настоящий момент, на первом этапе формирования этого рынка, у нас есть договоренности с нашими российскими партнерами о том, что этот рынок будет сформирован на уровне хозяйствующих субъектов, уполномоченных лиц со стороны Российской Федерации и со стороны Республики Беларусь", - сообщил министр.
МИНСК, 7 окт - РИА Новости. В Белоруссии и России заканчиваются внутригосударственные согласования правил формирования общего электрического рынка, сообщил белорусский министр энергетики Денис Мороз.
Министр ответил на вопросы журналистов после церемонии открытия Белорусского энергетического и экологического форума.
"Что касается развития наших энергетических взаимоотношений с Российской Федерацией в области электроэнергетики, в прошлом году, в декабре, был подписан договор о формировании общего электрического рынка на уровне глав государств. В развитие этого договора нами подготовлены и заканчиваются внутригосударственные согласования правил формирования этого рынка", - сказал Мороз.
По его словам, стороны видят достаточно серьезные перспективы общего рынка электрической энергии. "Он нужен в первую очередь для того, чтобы предоставить потребителям электрической энергии выбор между разными поставщиками энергии. В перспективе будет сформирована модель, когда у потребителя будет возможность покупать электроэнергию у одного или у другого производителя, в зависимости от того, какой из производителей будет предоставлять более комфортные условия", - отметил Мороз.
Он отметил связь общего электрорынка с общим газовым рынком. "Это развитие электрорынка тесно связано с развитием нашего общего газового рынка, поскольку на формирование себестоимости производства электрической энергии существенное влияние в том числе оказывает и стоимость природного газа. Потому что на атомной электростанции сегодня вырабатывается 40% электрической энергии. Соответственно, остальные проценты вырабатываются сегодня на газу. На настоящий момент, на первом этапе формирования этого рынка, у нас есть договоренности с нашими российскими партнерами о том, что этот рынок будет сформирован на уровне хозяйствующих субъектов, уполномоченных лиц со стороны Российской Федерации и со стороны Республики Беларусь", - сообщил министр.
