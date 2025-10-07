https://ria.ru/20251007/efimov-2046789107.html
2025-10-07T11:22:00+03:00
Ефимов: ветхие дома в Черемушках и Таганском районе расселят по КРТ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ветхие дома в Черемушках и Таганском районе Москвы расселят по программе комплексного развития территорий в рамках пилотных проектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в пилотные проекты по расселению жилья с помощью программы КРТ включат ветхие дома, не вошедшие в программу реновации.
"Москвичи, проживающие в ветхих домах,не вошедших в программу реновации, в будущем смогут улучшить жилищные условия благодаря новому механизму – КРТ жилой застройки. Планируются к запуску два пилотных проекта в Таганском районе в центре столицы и в районе Черемушки на юго-западе Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что дома расселят на добровольной основе – то есть по итогам голосования собственников и нанимателей жилья по соцнайму. Новые квартиры будут предоставляться по принципу равнозначности.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что программа реновации станет постоянной.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По реновации уже возведены более 420 объектов, еще около 500 домов строят и проектируют.