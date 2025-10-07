© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: ветхие дома в Черемушках и Таганском районе расселят по КРТ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ветхие дома в Черемушках и Таганском районе Москвы расселят по программе комплексного развития территорий в рамках пилотных проектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

По его словам, в пилотные проекты по расселению жилья с помощью программы КРТ включат ветхие дома, не вошедшие в программу реновации.

"Москвичи, проживающие в ветхих домах,не вошедших в программу реновации, в будущем смогут улучшить жилищные условия благодаря новому механизму – КРТ жилой застройки. Планируются к запуску два пилотных проекта в Таганском районе в центре столицы и в районе Черемушки на юго-западе Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что дома расселят на добровольной основе – то есть по итогам голосования собственников и нанимателей жилья по соцнайму. Новые квартиры будут предоставляться по принципу равнозначности.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что программа реновации станет постоянной.