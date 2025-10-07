Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: ветхие дома в Черемушках и Таганском районе расселят по КРТ - РИА Новости, 07.10.2025
11:22 07.10.2025
Ефимов: ветхие дома в Черемушках и Таганском районе расселят по КРТ
Ефимов: ветхие дома в Черемушках и Таганском районе расселят по КРТ - РИА Новости, 07.10.2025
Ефимов: ветхие дома в Черемушках и Таганском районе расселят по КРТ
Ветхие дома в Черемушках и Таганском районе Москвы расселят по программе комплексного развития территорий в рамках пилотных проектов, рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 07.10.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: ветхие дома в Черемушках и Таганском районе расселят по КРТ

Ефимов: ветхие дома в Черемушках и Таганском районе Москвы расселят по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Ветхие дома в Черемушках и Таганском районе Москвы расселят по программе комплексного развития территорий в рамках пилотных проектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, в пилотные проекты по расселению жилья с помощью программы КРТ включат ветхие дома, не вошедшие в программу реновации.
"Москвичи, проживающие в ветхих домах,не вошедших в программу реновации, в будущем смогут улучшить жилищные условия благодаря новому механизму – КРТ жилой застройки. Планируются к запуску два пилотных проекта в Таганском районе в центре столицы и в районе Черемушки на юго-западе Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что дома расселят на добровольной основе – то есть по итогам голосования собственников и нанимателей жилья по соцнайму. Новые квартиры будут предоставляться по принципу равнозначности.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что программа реновации станет постоянной.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По реновации уже возведены более 420 объектов, еще около 500 домов строят и проектируют.
Москва
 
 
