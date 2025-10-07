https://ria.ru/20251007/dostizheniya-2046835033.html
Володин рассказал, на чем основываются достижения России
Володин рассказал, на чем основываются достижения России
Володин: в основе достижений России лежат эффективные предложения Путина
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В основе достижений России лежат эффективные предложения и реформы, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня день рождения Владимира Владимировича (Путина
- ред.), поэтому, когда мы говорим... о достижениях, мы должны все признать, в основе лежат эффективные его предложения, реформы, его отношение к делу", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания Госдумы
.
Он подчеркнул, что глава государства работает практически в круглосуточном режиме.
"Вот Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) от него после встречи... Леонид Эдуардович (Слуцкий - ред.) выходили уже за полночь, а утром он уже на работе, спрашивает, задачи ставит. У нас все так работают? Нет. А мы? Тоже позволяем себе отходить от этого курса, расслабляться и уходить в словоблудие", - добавил председатель Госдумы.
Восемнадцатого сентября Путин в Ново-Огарево
провел встречу с лидерами фракций в Госдуме, после чего провел отдельные встречи с руководителями фракций.