Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, на чем основываются достижения России - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 07.10.2025 (обновлено: 14:28 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/dostizheniya-2046835033.html
Володин рассказал, на чем основываются достижения России
Володин рассказал, на чем основываются достижения России - РИА Новости, 07.10.2025
Володин рассказал, на чем основываются достижения России
В основе достижений России лежат эффективные предложения и реформы, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:16:00+03:00
2025-10-07T14:28:00+03:00
россия
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:61:1500:905_1920x0_80_0_0_884fa8bc032d7c15b0eba16be87c98a1.jpg
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046768744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин рассказал, на чем основываются достижения России

Володин: в основе достижений России лежат эффективные предложения Путина

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В основе достижений России лежат эффективные предложения и реформы, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня день рождения Владимира Владимировича (Путина - ред.), поэтому, когда мы говорим... о достижениях, мы должны все признать, в основе лежат эффективные его предложения, реформы, его отношение к делу", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
Он подчеркнул, что глава государства работает практически в круглосуточном режиме.
"Вот Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) от него после встречи... Леонид Эдуардович (Слуцкий - ред.) выходили уже за полночь, а утром он уже на работе, спрашивает, задачи ставит. У нас все так работают? Нет. А мы? Тоже позволяем себе отходить от этого курса, расслабляться и уходить в словоблудие", - добавил председатель Госдумы.
Восемнадцатого сентября Путин в Ново-Огарево провел встречу с лидерами фракций в Госдуме, после чего провел отдельные встречи с руководителями фракций.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин остановил распад России, считает Мединский
09:24
 
РоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала