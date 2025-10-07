Рейтинг@Mail.ru
"Черкизово" не выявило нарушений при производстве куриного фарша
18:22 07.10.2025
"Черкизово" не выявило нарушений при производстве куриного фарша
"Черкизово" не выявило нарушений при производстве куриного фарша
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
"Черкизово" не выявило нарушений при производстве куриного фарша

"Черкизово" не выявило нарушений при производстве фарша марки "Петелинка"

Приготовление фарша
Приготовление фарша
Приготовление фарша. Архивное фото
Приготовление фарша. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Черкизово" не выявило нарушений ветеринарно-санитарных требований и технологических процессов на производстве куриного фарша марки "Петелинка", сообщила РИА Новости пресс-служба компании.
Во вторник в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в курином фарше торговой марки "Петелинка", который производят в Подмосковье, обнаружили сальмонеллу.
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Продукцию "Петелинки" проверят после сообщений о сальмонелле
15 мая, 16:06
"Согласно результатам внутреннего расследования, проведенного в сентябре на предприятии компании в Московской области, фактов нарушения ветеринарно-санитарных требований и технологических процессов при производстве куриного фарша ТМ "Петелинка" не выявлено", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что проведенные исследования готовой продукции и сырья в аккредитованных лабораториях также не обнаружили отклонений по микробиологическим показателям, в том числе по наличию патогенных микроорганизмов.
"Отдельно отмечаем, что подмосковное предприятие группы не осуществляет прямые поставки в торговые сети. На последующих этапах логистической цепочки производитель не может гарантировать соблюдение условий хранения и транспортировки, что в отдельных случаях может повлиять на сохранность продукта", - подчеркнули в компании.
Там также напомнили, что производство осуществляется в условиях замкнутого цикла с использованием птицы и кормов собственного производства, что обеспечивает полный контроль качества и безопасности на всех этапах. На всех предприятиях ежедневно проводится санитарная обработка помещений и оборудования, раз в неделю - усиленная мойка под контролем ветеринарных врачей и отдела качества.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Бурятии завели дело после массового заражения вахтовиков сальмонеллезом
23 марта, 13:10
"Вся птица, поступающая на мясоперерабатывающие предприятия, проходит клинический осмотр государственными ветеринарными врачами с оформлением электронных свидетельств в системе "Меркурий", - уточняется в сообщении.
Производитель также пояснил, что все продукция регулярно исследуется на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза (ТР ТС).
Кроме того, указывается, что дважды в месяц в аккредитованных лабораториях выполняются бактериологические смывы с оборудования, рук персонала и холодильных камер, не выявляющие наличия патогенной микрофлоры. Внедрены дополнительные защитные меры: антимикробная обработка, контроль воды, оценка эффективности санитарных процедур.
"Все сотрудники предприятий проходят ежегодные медицинские осмотры и ежедневный контроль состояния здоровья. Производственные помещения поддерживаются в строгом соответствии с температурными режимами, что исключает риски микробиологического загрязнения", - заключили в компании.
Бактерия сальмонелла - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Томской области у 12 человек, купивших готовую еду, нашли сальмонеллез
7 июля, 11:20
 
