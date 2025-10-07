"Черкизово" не выявило нарушений при производстве куриного фарша

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "Черкизово" не выявило нарушений ветеринарно-санитарных требований и технологических процессов на производстве куриного фарша марки "Петелинка", сообщила РИА Новости пресс-служба компании.

Во вторник в ряде Telegram-каналов распространилась информация о том, что в курином фарше торговой марки "Петелинка", который производят в Подмосковье , обнаружили сальмонеллу.

"Согласно результатам внутреннего расследования, проведенного в сентябре на предприятии компании в Московской области, фактов нарушения ветеринарно-санитарных требований и технологических процессов при производстве куриного фарша ТМ "Петелинка" не выявлено", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что проведенные исследования готовой продукции и сырья в аккредитованных лабораториях также не обнаружили отклонений по микробиологическим показателям, в том числе по наличию патогенных микроорганизмов.

"Отдельно отмечаем, что подмосковное предприятие группы не осуществляет прямые поставки в торговые сети. На последующих этапах логистической цепочки производитель не может гарантировать соблюдение условий хранения и транспортировки, что в отдельных случаях может повлиять на сохранность продукта", - подчеркнули в компании.

Там также напомнили, что производство осуществляется в условиях замкнутого цикла с использованием птицы и кормов собственного производства, что обеспечивает полный контроль качества и безопасности на всех этапах. На всех предприятиях ежедневно проводится санитарная обработка помещений и оборудования, раз в неделю - усиленная мойка под контролем ветеринарных врачей и отдела качества.

"Вся птица, поступающая на мясоперерабатывающие предприятия, проходит клинический осмотр государственными ветеринарными врачами с оформлением электронных свидетельств в системе "Меркурий", - уточняется в сообщении.

Производитель также пояснил, что все продукция регулярно исследуется на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза (ТР ТС).

Кроме того, указывается, что дважды в месяц в аккредитованных лабораториях выполняются бактериологические смывы с оборудования, рук персонала и холодильных камер, не выявляющие наличия патогенной микрофлоры. Внедрены дополнительные защитные меры: антимикробная обработка, контроль воды, оценка эффективности санитарных процедур.