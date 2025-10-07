Рейтинг@Mail.ru
Жителя Челябинска осудили за контрабанду радиационного источника - РИА Новости, 07.10.2025
10:26 07.10.2025
Жителя Челябинска осудили за контрабанду радиационного источника
Суд в Челябинске приговорил к условному сроку и штрафу в размере 100 тысяч рублей гражданина РФ, который пытался транспортной компанией переправить в...
2025
Жителя Челябинска осудили за контрабанду радиационного источника

Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт – РИА Новости. Суд в Челябинске приговорил к условному сроку и штрафу в размере 100 тысяч рублей гражданина РФ, который пытался транспортной компанией переправить в центральноазиатскую страну радиационный источник, используемый для проверки установок военного назначения, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
В ноябре 2024 года была установлена причастность мужчины к организации в интересах иностранного государства перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения. Предмет контрабанды относился к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности, отмечало УФСБ. После оформления отправки груза в страну Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан сотрудниками УФСБ. Разрешительные документы на вывоз отсутствовали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
"Курчатовским районным судом Челябинска признан виновным гражданин Российской Федерации… Судебной инстанцией лицо… приговорено к лишению свободы условно сроком на 2 года и 2 месяца с испытательным сроком 3 года, а также штрафу в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 226.1, части 1 статьи 220 УК РФ (контрабанда, незаконные хранение, использование, передача ядерных материалов или радиоактивных веществ), отмечается в сообщении.
