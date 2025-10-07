Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о равных правах граждан
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:07 07.10.2025
В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о равных правах граждан
Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания ратифицировала поправки в договор с Россией о равных правах граждан, дающие им... РИА Новости, 07.10.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания ратифицировала поправки в договор с Россией о равных правах граждан, дающие им право участвовать в местных выборах как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов в депутаты, сообщила пресс-служба палаты.
Совет Республики рассматривал во вторник проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года".
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Путин разрешил белорусам участвовать в российских выборах
23 июля, 15:44
«
"В соответствии с протоколом, граждане Республики Беларусь и Российской Федерации, постоянно проживающие на территории другого государства — участника Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах (избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления)", - сообщила пресс-служба.
Кроме того, в документе приводятся в соответствие положения договора между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года с нормативной правовой базой Союзного государства и законодательством о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Белоруссии и Российской Федерации.
"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении.
Протокол был подписан в Москве 13 марта 2025 года. Согласно документу, граждане Белоруссии и граждане России, постоянно проживающие на территории другого государства-участника договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах - избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления.
Ранее Россия ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о равных правах граждан, разрешающий гражданам Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в РФ.
Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в соответствии с белорусским законодательством, постоянно проживающие в республике граждане России уже участвуют в местных выборах в Белоруссии.
Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение 16 сентября. При обсуждении законопроекта были приведены данные белорусского министерства внутренних дел, согласно которым в Белоруссии таким избирательным правом обладает около 100 тысяч россиян. В 2024 году в местные советы депутатов было избрано 15 граждан Российской Федерации. По данным МВД России, более 25 тысяч граждан Белоруссии официально проживают на территории Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Володин: Путин и Лукашенко сделали все для защиты суверенитета своих стран
7 сентября, 17:06
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
 
