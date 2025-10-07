В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о равных правах граждан

МИНСК, 7 окт - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания ратифицировала поправки в договор с Россией о равных правах граждан, дающие им право участвовать в местных выборах как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов в депутаты, сообщила пресс-служба палаты.

Совет Республики рассматривал во вторник проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года".

« "В соответствии с протоколом, граждане Республики Беларусь и Российской Федерации, постоянно проживающие на территории другого государства — участника Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах (избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления)", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в документе приводятся в соответствие положения договора между Белоруссией Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года с нормативной правовой базой Союзного государства и законодательством о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Белоруссии и Российской Федерации.

"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении.

Протокол был подписан в Москве 13 марта 2025 года. Согласно документу, граждане Белоруссии и граждане России, постоянно проживающие на территории другого государства-участника договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, могут участвовать в местных выборах - избирать и быть избранными в соответствующие органы местного самоуправления.

Ранее Россия ратифицировала протокол к соглашению с Белоруссией о равных правах граждан, разрешающий гражданам Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в РФ.

Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. При этом в соответствии с белорусским законодательством, постоянно проживающие в республике граждане России уже участвуют в местных выборах в Белоруссии.